Registró Among Us más de 500 millones de jugadores

Un reporte de Super Data, el juego contó con 500 millones de jugadores activos durante el mes de noviembre. Posicionando así juego como el título más popular en la historia, en términos de jugadores mensuales.

Sin embargo, como Among Us es gratuito en celulares, no existe una gran cantidad de monetización en general. Por lo que las ganancias que ha proporcionado el juego no son tan altas como uno podría esperar.

Cabe mencionar que la versión de PC, que se puede conseguir Among Us en solo $57.99 pesos, ha generado el 64% de todos los ingresos que se registraron entre agosto y noviembre de 2020, publica Puente Libre.

Solo el 3% de los usuarios del juego se encuentran en esta plataforma.