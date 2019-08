Las mariposas robot muestran lo que pueden hacer los músculos artificiales

Investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) desarrollaron un nuevo tipo de músculo artificial y crearon una serie de pequeñas obras de arte cinéticas para probar la tecnología.

Además del arte cinético, este tipo de tecnología podría usarse en robots biomiméticos o dispositivos de tecnología ponibles. Uno de los desafíos de crear tecnología inspirada en la biología es controlar las partes móviles. En nuestros cuerpos, las articulaciones son movidas por los músculos. El equivalente robótico es un actuador, parte de una máquina que controla el movimiento de otra parte.

Los actuadores tienen que ser lo suficientemente potentes como para mover partes del dispositivo, pero en tecnología biomimética, el diseño también debe ser flexible y adaptarse al aspecto orgánico del resto del dispositivo. Los materiales utilizados para esto deben responder rápidamente, ser duraderos y asequibles. Eso puede ser un desafío.

En lugar de intentar optimizar aún más el tipo existente de actuadores de polímero para robots blandos, el grupo de Il-Kwon Oh recurrió a un tipo de material completamente nuevo. Utilizaron MXene, un material en forma de lámina recientemente desarrollado que responde muy rápidamente a las fuentes de electricidad. MXene en sí mismo no es tan flexible como se necesitaría para la robótica suave, pero Oh y su equipo resolvieron ese problema combinando MXene con una mezcla de polímeros.

Para probar qué tan bien funcionarían los nuevos "músculos" artificiales de MXene, construyen una serie de pequeñas esculturas cinéticas, que utilizan pequeñas tiras del combo de polímero MXene para alimentar sus partes móviles.

Una de las esculturas es un árbol con hojas danzantes, otra un broche de flores de narciso que se abre cuando está conectado a un pequeño campo eléctrico, y finalmente una mariposa con alas en movimiento. La mariposa incluso apareció en la portada de la revista Science Robotics.

Cada una de estas creaciones funciona con una pequeña fuente de electricidad. Son pequeños robots, pero la forma en que se mueven es muy natural. Las mariposas en particular se ven muy realistas cuando se mueven, como se muestra en este video.

Al hacer estas piezas creativas móviles, los investigadores descubrieron que los actuadores MXene podían responder rápidamente, eran flexibles y duraron varias semanas antes de que comenzaran a mostrar signos de desgaste. Eso los hace candidatos útiles para estudios posteriores. Si estos músculos artificiales pueden mover un ala de mariposa, también pueden mover componentes de tecnología portátil o dispositivos biomédicos. Con información de Forbes.