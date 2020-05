Reconoce NASA a las mujeres del espacio en app de realidad aumentada

Las mujeres han jugado un rol fundamental en la ciencia y en el espacio y eso es lo que la NASA ha decidido reconocer en una app de realidad aumentada.

La app, desarrollada en colaboración con Smithsonian, pretende dar a conocer la cara oculta de las mujeres en la ciencia espacial.

A través de un comunicado, la NASA explicó que este desarrollo permite que usuarios conozcan, de forma virtual, a aquellas mujeres que han abierto caminos en diversos campos científicos, indica Unocero.

«Ahora, cualquiera puede conocer virtualmente a mujeres que han abierto caminos en el espacio y campos científicos relacionados en una nueva aplicación lanzada a través de una colaboración entre el Smithsonian y la NASA», señaló la agencia aeroespacial.

La app en cuestión lleva por nombre Reach Across The Stars: A Universe of Explorer, una plataforma completamente gratuita que implementa realidad aumentada para que los usuarios tengan la posibilidad de explorar el universo, mientras desbloquean historias de mujeres que han aportado de manera significativa.

«Algunas de las mujeres en las historias de esta nueva aplicación incluyen a la científica de computadoras, Grace Hopper; la astrónoma Nancy Roman; la matemática Katherine Johnson, la física y química Marie Curie y las astronautas Mae Jemison y Sally Ride» explica la NASA sobre el contenido de su app.

Para continuar con el viaje interactivo, un científico lleva a los espectadores a su entorno de trabajo para hablar sobre sus momentos profesionales favoritos, obstáculos, desafíos y más experiencias.

Sin duda alguna, se trata de una aplicación interesante para conocer más sobre las mentes brillantes detrás de la ciencia de forma divertida y muy dinámica.