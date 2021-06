Recibieron bloggers cartas de abogados de Apple por filtraciones

Expertos en tecnología y bloggers recibieron advertencias por parte de los abogados de Apple para evitar futuras filtraciones “o habrá consecuencias”. Tras años de que sus productos, actualizaciones o lanzamientos fueran filtrados antes de las fechas señaladas, esta mañana grupos de internet y expertos tecnológicos dieron a conocer que recibieron cartas por parte del departamento de leyes de Apple a forma de “advertencia” para evitar las filtraciones.

De acuerdo con los mismos, se les indicó que, en caso de continuar con las prácticas “habrá consecuencias”.

Según el famoso filtrador Kang, él y otros filtradores no especificados fueron instruidos a no revelar información sobre proyectos inéditos de Apple, porque pueden dar información valiosa a los competidores y "engañar a los clientes porque lo que se divulga puede no ser exacto".

El experto lo dio a conocer a través de su portal.

Además señaló que los abogados compartieron capturas de su sitio web como evidencia de filtraciones previas en lanzamientos o actualizaciones previas.

El hecho molestó a Kang, quien señaló que incluso "soñar violará su mecanismo de confidencialidad", y complementa que, bajo la lógica de Apple, "si tengo un sueño, los competidores de Apple obtendrán información efectiva. Sin enviar imágenes o filtrar fotos, todavía me utilizan como un objetivo", publica Puente Libre.