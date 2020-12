Realmente qué significa la "resistencia al agua" del iPhone

Si Star Wars nos ha enseñado algo, es que “resistencia” no significa “invencible”. Suceden cosas malas incluso cuando tienes las intenciones más nobles, lo que dice mucho de como Apple, y la mayoría de los otros fabricantes de smartphones, califican y certifican la protección de sus dispositivos contra los líquidos.

En el caso de Apple, la empresa recibió recientemente una multa de 12 millones de dólares en Italia por publicitar la resistencia al agua en sus iPhones. Específicamente, Apple declaró que varios de sus iPhones eran resistentes al agua “hasta una profundidad máxima que varía entre cuatro metros y un metro según el modelo, durante hasta 30 minutos”, como señaló 9to5Mac.

Eso parece algo normal, ¿cierto? Sin embargo, los reguladores italianos discreparon con el hecho de que Apple no indicó exactamente cómo llegó a sus conclusiones. Es decir, las pruebas de Apple para determinar las condiciones seguras de “resistencia al agua” para sus iPhones se llevaron a cabo en un laboratorio, no en un entorno del mundo real, y la empresa utilizó agua “pura” que no se movía para sus pruebas.

Esto es importante, porque no es probable que esas sean las condiciones que encontrará al sumergir tu teléfono en el mundo real. El agua se mueve. El agua también puede contener suciedad, mugre, sedimentos, otros líquidos y quién sabe qué más. Cuando sumerges tu teléfono en el agua, puede entrar en contacto con otras cosas: el piso en el que aterriza, cualquier otra cosa que hayas tenido en los bolsillos, o incluso un pez enojado.

En resumen, las pruebas de Apple no son exactamente indicativas de las condiciones del mundo real. Solo están diseñadas para obtener un número semi-artificial sobre la resistencia al agua, que, por cierto, no es lo mismo que a prueba de agua, y, para Italia, Apple no fue lo suficientemente claro sobre este hecho.

Este número, una clasificación IP68 para los nuevos iPhone 12, significa que el dispositivo tiene una “Protección de ingreso” con una clasificación de 6 para sólidos y 8 para líquidos, o siendo más específicos:

Sólidos: “A prueba de polvo. Sin entrada de polvo; protección completa contra el contacto”.

Líquidos: “Inmersión más allá de 1 metro. El equipo es apto para inmersión continua en agua en las condiciones que especificará el fabricante. Normalmente, esto significará que el equipo está sellado herméticamente. Sin embargo, con ciertos tipos de equipos, puede significar que el agua puede entrar pero solo de tal manera que no produzca efectos nocivos”.

Lo que esto significa en el mundo real es más una combinación de condiciones ambientales y suerte. He visto más de un iPhone 12 hacerlo bien en las pruebas de inmersión+tiempo en agua salada sin problemas al principio, pero después mostrar problemas cuando llegó el momento de recargar sus baterías. También he visto cómo hacen unboxings de iPhone 12 en una piscina sin ningún problema. Y todos hemos visto muchos videos de YouTube de personas sometiendo sus iPhones nuevos a todo tipo de tortura líquida:

Cuando el agua arruina tu garantía más que tu iPhone

Si tu iPhone resistente al agua se moja, es bastante probable que todo salga bien. E incluso si accidentalmente lo mojas con algo más que un rocío o una salpicadura, derramando una taza llena de agua sobre tu iPhone o, peor aún, cayendo accidentalmente con el extremo poco profundo de una piscina, probablemente estará bien. O, al menos, estarás mucho mejor que cuando mi iPhone 4 sufrió una caída inesperada. No era resistente al agua en absoluto.

¿Buscaría mojar mi iPhone de manera intencional? No. ¿Intentaría grabar un video encantador de mi próximo viaje de snorkel con mi iPhone? No sin una funda impermeable. ¿Deberías comenzar a ahorrar dinero para la reparación de un iPhone si lo has dejado caer en líquido? Absolutamente. Si bien tu iPhone puede ser resistente al agua, esa especificación no te ofrece ninguna protección cuando se trata de un servicio de garantía futuro, indica Gizmodo.

Si se te cae el teléfono al agua y sobrevive durante algún tiempo, pero encuentras algún tipo de problema horas o días después, incluso uno que podría no haber sido provocado por el agua, Apple podría negarse a repararlo bajo garantía si el indicador de agua que el dispositivo tiene ha sido activado.

En realidad, esta es otra parte de los problemas de los reguladores italianos con el marketing de Apple, específicamente, que Apple indicó que sus teléfonos eran resistentes al agua sin mencionar explícitamente que la entrada de líquidos anula la garantía de los dispositivos. Esto podría llevar a los propietarios de iPhone 12 a asumir incorrectamente que Apple aún reparará su dispositivo si el líquido lo daña, ya que debe ser un problema de fabricación si el líquido está penetrando la resistencia mágica del teléfono inteligente.

Pero no es así. Si ese pequeño indicador fue tocado por líquido de alguna manera, incluso si todo lo demás funciona, tu reparación de garantía con Apple se vuelve mucho más difícil. La resistencia puede mantener vivo tu teléfono cuando se moja, pero eso no significa que debas bajar la guardia con los líquidos. Lo único que debes resistir es la necesidad de bañar tu iPhone.