Rainbow Six Siege dará la bienvenida a Sam Fisher de Splinter Cell en su nueva expansión

Ubisoft ha presentado Operation Shadow Legacy, su última actualización dirigida a Tom Clancy's Rainbow Six Siege. La tercera actualización de temporada de 2020 trae una colaboración interna con la serie Splinter Cell, que incluye una muestra de su espionaje encubierto en el exitoso tirador táctico. Eso marca la llegada del icónico operativo Sam Fisher como un nuevo atacante centrado en la inteligencia, y algunos cambios de juego impactantes que se extienden por todo el entorno de pruebas multijugador completo.

Fisher es la estrella de Shadow Legacy, presentado a la lista de Operadores con su indicativo "Zero". Él trae el nuevo "Argus Launcher", un dispositivo de cámara de mano, con nuevos proyectiles perforables que brindan un nuevo enfoque a la inteligencia de los atacantes. La cámara se entierra en paredes, techos y superficies reforzadas, con la capacidad de ver ambos lados a través de cada uno de los cuatro módulos. También incluye el icónico rifle de asalto SC3000K de Splinter Cell, intercambiable por el MP7, con un secundario de 5.7 USG en la funda.

Ubisoft también agrega varias características de juego, como parte de su compromiso de ofrecer nuevos ajustes "centrales" con la caída de dos a un nuevo Operador por temporada. Los aspectos más destacados incluyen Ping 2.0, un nuevo sistema de ping contextual, recientemente impulsado por títulos como Apex Legends, que permite a los jugadores hacer ping a través de cámaras y puntos de interés como dispositivos y desactivadores. La nueva función de prohibición de mapas también se implementa en el modo multijugador clasificado con Shadow Legacy, y se expande al elegir y prohibir con una oportunidad para que los equipos eliminen ubicaciones del grupo de mapas.

También hay un montón de funciones de menor escala, pero impactantes en el menú de Shadow Legacy, que afectan principalmente a las armas de fuego y los dispositivos. Llegan dos nuevas miras de armas, junto con cambios en la óptica existente y colores de retícula personalizados a través del menú del juego. El proceso de refuerzo del defensor cambia la próxima temporada. En cambio, el juego distribuye diez refuerzos en un grupo de equipo compartido, en lugar de por operador. Para los atacantes, también estamos recibiendo un cargo de brecha térmica secundaria, lo que brinda una alternativa atenuada a Thermite, Hibana, Ace y Maverick.

Replay Mode, el modo de teatro de Rainbow Six Siege que permite a los jugadores volver a visitar partidas pasadas, llega con Shadow Legacy. Se dirige al servidor de prueba (TS) en PC en Alpha, aunque el plazo para su debut público en el servidor no está claro.

Rainbow Six Siege Operation Shadow Legacy debuta en el servidor de pruebas de PC el 17 de agosto, con varias semanas de pruebas públicas antes del lanzamiento. La fecha de lanzamiento en vivo de Xbox One, PlayStation 4 y PC aún no se ha discutido, pero los horarios establecidos colocan al 8 de septiembre como el candidato probable.