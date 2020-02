Quiubas Mobile: el negocio en los mensajes de texto

CIUDAD DE MÉXICO.- Los SMS se han vuelto una manera efectiva de que las empresas puedan contactar a sus clientes para una amplia variedad de asuntos. Las compañías detrás de esos mensajes se llaman agregadores móviles y funcionan como un intermediario entre los operadores electrónicos y los usuarios.



Todos hemos recibido un mensaje de texto que nos alerta sobre un cargo en la tarjeta de crédito o débito, una promoción de una cadena de comida rápida o hasta un código para confirmar el inicio de sesión cuando se tiene activa la autenticación de dos pasos.



Quiubas Mobile es una empresa mexicana dedicada a los servicios de mensajería que lleva activa desde 2007. Actualmente no sólo se dedican a enviar mensajes SMS, sino también trabaja con RSS y "otras nuevas tecnologías".



La firma tiene relación con compañías de distintos sectores. No se limita únicamente a entidades nacionales, pues tienen presencia en 32 países. Angel Cisneros, CEO y director general de Quiubas Mobile, comentó que uno de los sectores con los que más trabajan es "lo que se conoce como Over The Top (OTT) como WhatsApp, Viber y todas esas marcas, además del sector financiero, tanto de bancos como para fintechs. También trabajamos con el gobierno. Por ejemplo, la Secretaría de Marina es un cliente de nosotros. Los despachos de cobranza es también un sector muy grande".



Cifras de Cisneros indican que el número de mensajes enviados oscila entre 25 y 27 millones al día en todo el mundo. El directivo de Quiubas Mobile indicó que quienes tienen más demanda de envío de mensajes en el país son "las OTTs como WhatsApp, Facebook, Google; todas esas empresas internacionales que mandan mensajes mensajes a México, ese es el mayor volumen. En el mercado interno, los sectores financiero y de cobranza están parejos".



Enviar una gran cantidad de mensajes no es todo el trabajo, también es importante medir el éxito obtenido. Una manera de hacerlo es monitorear el factor de conversión. Como lo explicó Angel Cisneros, el factor de conversión es la interacción del usuario final con el mensaje recibido. Aunque depende del sector del cual la empresa es parte, en general un factor de conversión menor al 70% es considerado malo pues podría significar que "los mensajes de texto no están llegando al destinatario".



Los resultados de Quiubas Mobile han sido positivos. Aunque existen distintas maneras de medir el éxito en función de la empresa cliente y de los usos y servicios que ofrecen los mensajes de texto. Cisneros mencionó que la compañía no ha tenido rotación o pérdida de clientes a excepción de dos o tres que han sido por temas de precio.



"Por ejemplo, tenemos un cliente, una cadena de pizzas. Casi todos los viernes manda N cantidad de mensajes con promociones que solamente son válidas 30 minutos después de recibir el mensaje. Ahí también ven qué tanta efectividad tienen con base en el número de gente que va y compra. Esa cadena de pizzas es un cliente que nos probó y tuvo mejores resultados que con el proveedor anterior", comentó el CEO de Quiubas Mobile.



El phishing ha aumentado en tiempos recientes. Por eso, y para aumentar la tranquilidad de los usuarios, Quiubas Mobile se asoció con Google a nivel global para implementar los SMS verificados. "Google escogió a sus mejores partners en todo el mundo. Fueron doce empresas y solamente hay dos en Latinoamérica, la otra es una brasileña. Quiubas es la única mexicana; somos la única empresa de nuestro país que hace eso junto con Google", explicó Ángel Cisneros.



Esta nueva funcionalidad es un esfuerzo en conjunto. Por un lado, Quiubas Mobile trabaja con las marcas y negocios para registrar un remitente único (número alfanumérico o de 5 dígitos) en todos los operadores de telefonía móvil. Después de eso, Google verifica la identidad de la marca. Lo cual garantiza que los SMS verificados se originen de una marca comercial confiable y los usuarios puedan estar tranquilos al recibir el texto.