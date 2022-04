¿Quieres silenciar, o eliminar a una persona de Instagram?

Instagram sigue como una de las redes sociales más populares entre los internautas, datos de Statista dicen que, hasta enero de 2022, era la tercera red social más usada, con un 79.1 de penetración de mercado.

Pero esto no es impedimento para que algunos sintamos que ciertas personas ya no deberían ver nuestra actividad, indica Unocero.

Te damos algunos tips para que dejes de recibir notificaciones de algunos seguidores, o en un caso extremo bloquear o eliminar.

Silenciar

Es la herramienta más simple ya que te permite no enterarte de lo que hace y no saber de esa persona, por lo menos en esta red social.

El seguidor que silencies no sabrá que lo has hecho, por lo que seguirá viendo tus publicaciones, podrá mandar mensajes directos y comentar tus fotos, etc.

Lo que debes hacer es entrar al perfil de esa persona que deseas silenciar. Después dar clic en la opción «Siguiendo».

Luego presiona en la opción «silenciar» y enseguida elige lo que deseas inhabilitar, es decir, publicaciones o historias, indica Unocero.

Restringir

Una etapa siguiente es restringir a ciertos contactos, acción que no les permitirá ver cuando estés en línea, aunque podrán observar tus publicaciones e historias. Para hacer esto debes:

Accede al perfil que deseas restringir .

Luego da clic sobre el botón de «menú».

Y por último selecciona la opción «restringir».

Bloquear

Esta acción es la más drástica, ya que eliminarás cualquier contacto y visualización de actividad del usuario que bloquees.

Este bloqueo aplica para ambas partes, y aunque no se envía notificación, es probable que esa persona que bloqueaste sepa que los has hecho ya que no tendrá acceso a tu perfil ni a ninguna actividad que realices en la red social.

Lo unico que debes hqacer es, primero, ingresa al perfil de ese contacto que quiere bloquear. Después ve al menú y por último selecciona «bloquear».

Tras este proceso quedara bloqueada esa persona y así ya no tendrás contacto alguno con él o ella.

Como verás cada una de estas acciones dentro de Instagram son muy fáciles de realizar y pueden evitarte malos momentos.