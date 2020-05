¿Qué tanto dice un «like» de ti? Esto explican los investigadores

HERMOSILLO, Sonora.- Un «like», 'me gusta' en español, sinónimo de aprobación en redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, es más que un click, pues provoca reacciones más profundas de lo que suele aparentar, o al menos eso dicen los investigadores...

La aprobación de con likes facilitó la conexión en muchos ámbitos de la sociedad. El megusta es utilizado como estrategia de marketing, para medir la audiencia o el posicionamiento de alguna marca en redes sociales, es utilizado para realizar las famosas rifas "give away", donde miles de personas participan por un objetivo, entre otros casos.

Desde el inicio de Facebook, el click de la aprobación se popularizó empleándose hasta para aspectos cotidianos que no tienen relación con lo virtual; cada vez es más común escuchar decir like cuando algo resulta agradable o bueno, en países hispanos, donde no siempre fue utilizado.

El antilike, o dislike, por su connotación negativa no está disponible en redes sociales a excepción de YouTube, pero no genera un impacto considerable.

El impacto personal

Tomando en cuenta que un like significa generalmente aprobación, ¿qué tanto dice un like de una persona? Investigadores de Cambridge y Stanford explicaron en 2015 que con 10 likes una máquina podría indicar cómo es un individuo mejor que un compañero de trabajo; con 70, mejor que una persona con la que vive; finalmente con 300, más que su propia pareja sentimental.

Otros estudios indican que usuarios de la red se dedican a entregar likes "sin mirar a quien" para recibir de regreso ese estímulo, y cuando existe la conexión "yo te gusto, tú me gustas", se extiende una satisfacción asociada a la generación de endorfinas, el aumento de la actividad cerebral respecto al placer.

Los likes llegaron junto con las redes sociales a revolucionar las relaciones humanas y las formas de conectarse, incluso desde distancias muy remotas.

Con información de La neurona.com y El Tiempo.com.