¿Qué pasaría si cayeras en un agujero negro?

CIUDAD DE MÉXICO.-Muchas personas hemos escuchado hablar de los agujeros negros. Esos objetos en el espacio que "destrozan" todo y cuya gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de ellos.

De acuerdo a la Universidad Autónoma de México (UNAM) los agujeros negros son el resultado del colapso de una estrella muy masiva (supernova), y se sabe que presentan un campo gravitatorio tan intenso que ni la luz puede escapar de ellos.

Entonces, se formarían cuando una estrella superior a 30 o 70 masas solares se convierte en supernova e implosiona, esto porque su combustible ha sido agotado. Su núcleo se encogería en un volumen muy pequeño que cada vez se iría reduciendo más.

La mayoría de agujeros negros son el fantasma de una estrella que agotó su energía.

Cuando el combustible de las grandes estrellas se acaba, su masa colapsa (implosiona) por la atracción gravitatoria hasta condensarse en un punto de densidad infinita, que deforma el espacio-tiempo hasta el punto que ni la luz puede escapar.

Fue el físico de origen Alemán, Albert Einstein quien predijo la existencia de estos objetos en su famosa Teoría de la relatividad general.

En su teoría, Einstein proporcionaba una descripción de la gravedad como una propiedad geométrica del espacio-tiempo.

El científico dice que la curvatura del espacio-tiempo está directamente relacionada con la masa, la velocidad y la energía de la materia o radiación. Y en esta teoría predice por primera vez la existencia de agujeros negros.

Esta teoría predice cómo se debe comportar la luz en las inmediaciones de un agujero negro, de un objeto muy masivo que no emite luz. Y enuncia las ecuaciones de campo que permiten calcularlos. Sin embargo, a Einstein no le gustaba la idea de, como decía la definición de agujero negro, ni la luz pudiera escapar de ellos. Porque hay una zona, el horizonte de sucesos, a partir de la cual cuando metes materia pierdes información. Y eso no le acababa de convencer”, señala Cristina Ramos, astrofísica observacional e investigadora Ramón y Cajal del Instituto de astrofísica de Canarias (IAC), al diario La Vanguardia.