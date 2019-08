¿Qué hacer si en un programa de Windows se bloquea?

A continuación te explicamos las tres formas, aunque nuestro ordenador sea de los últimos del mercado siempre existe la posibilidad de encontrarnos con que alguno de los programas que estamos usando se ha quedado bloqueado. Queremos cerrarlo pero no funciona y no sabemos qué hacer. Hay varias maneras de solucionarlo.

Ya sea el navegador, o el editor de fotografía o incluso un videojuego que hayas instalado en el PC, si eres usuario de Windows debes conocer estas tres maneras de desbloquear ese programa que no consigues cerrar.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Si llevas un rato intentando cerrar un programa, le has dado varias veces a la tecla X de la esquina superior y el programa no responde, toca forzar ese cierre. Sí, suena muy brusco pero esto no debería suponer ningún problema para seguir usando el programa más adelante.

Es posible que pierdas algunos datos, por ejemplo, si estabas trabajando con ese programa, redactando algún texto, o editando alguna foto y no has podido salvar los últimos cambios antes de que el sistema se bloqueara. Pero ya no tiene remedio, si el programa no responde debes recurrir a alguno de estos tres métodos.

1. Usando el teclado

Empezamos por la opción más sencilla. Si ves que con el ratón no consigues cerrar la herramienta o programa que se haya bloqueado, puedes forzar el cierre con un sencillo comando desde el teclado.

Pincha con el ratón encima del programa para que el ordenador sepa que estás hablando de ese y no otro sistema y después pulsa Alt+F4 en tu teclado físico. Es importante indicar que se trata de un programa en concreto antes, porque este comando podría apagar el ordenador por completo y el resto de ventanas que tengas abiertas si no se le indica correctamente.

Portátil

Los portátiles más vendidos en Amazon

Estos son los ordenadores portátiles más vendidos en Amazon España, la principal tienda online de nuestro país. Triunfan los equipos con mejor relación calidad-precio.

2. Usando el Administrador de Tareas

Si este primer paso tampoco ha funcionado, antes de desesperarnos y apagar por completo el ordenador contamos con otras dos opciones. La segunda requiere de la ayuda del Administrador de Tareas.

Búscalo en la barra de búsqueda de Windows o presionar el comando Ctrl + Shift + Esc. Dentro de la pestaña de Procesos verás que te aparecen todos los programas que están activos en tu ordenador. Este paso es tan sencillo como situar el ratón encima de aquel que queramos cerrar y pinchar con el botón derecho.

Ahora debes hacer clic en la opción que dice “Finalizar tarea”. Así de rápido, desde aquí podrás ver si hay algún otro sistema ejecutándose que no tengas controlado y que pueda estar ralentizando el ordenador.

3. Usando el Símbolo del Sistema

Y por último, contamos con una opción más avanzada. Dirigirnos al código mismo del sistema para cerrar desde ahí el programa que no responde. Este método es muy parecido al segundo, se trata de abrir el Símbolo del Sistema donde encontramos una lista en código de programación con todas las tareas que se están ejecutando, incluso la que está bloqueada y no responde.

Para ello puedes ir directamente desde la búsqueda o presionar el comando Win+ X. Una vez dentro verás que la mayor parte de la pantalla está vacía, esto se debe a que detrás del nombre de nuestro usuario debemos escribir “tasklist”.

Vete al final de la lista y detrás del usuario escribe “taskkill / im program_name.exe” y presiona la tecla Intro. Es decir, si lo que quieres cerrar es el programa Excel, por ejemplo, debes escribir “taskkill/ im excell.exe y presionar Enter.

Si todo ha ido bien deberías recibir un aviso de que la orden se ha recibido correctamente y por fin se ha desbloqueado y cerrado ese programa.

Con información de Red de Noticias.