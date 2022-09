Qué hacer cuando no te aparecen las notificaciones de WhatsApp en tu iPhone

Si tienes problemas para recibir notificaciones de WhatsApp en tu smartphone, seguramente te resulte molesto tener que entrar a la app para saber si alguien te envío in mensaje.

En ese sentido, hay algunos métodos que puedes aplicar desde tu iPhone para conocer el motivo de este inconveniente y así asegurarte de qué pasos seguir para solucionarlo.

En DEPOR indican varias opciones para que las lleves a cabo y recibas otra vez las notificaciones de WhatsApp.

Debes fijarte si las notificaciones que no te llegan son de un chat en específico o de todos los que tienes en WhatsApp. Si es lo primero, entonces es probable que hayas silenciado la conversación, por lo cual deberás reactivarla nuevamente. Para esto, desliza hacia la izquierda y elige la opción Más.

En el caso de que sea la segunda opción, entonces dirígete a Ajustes, seguido de WhatsApp y dale a Notificaciones. En esta parte, comprueba de que las alertas estén activadas.

Otra situación, es que tu iPhone no tenga el sonido habilitado o hayas activado alguna función que no interrumpa tus actividades, por lo que puedes no darte cuenta de que las notificaciones te lleguen. Si sucede esto, abre el Centro de control, abre Ajustes y presiona en No molestar.

De igual manera puedes probar con los botones de volumen de tu iPhone. Es posible que hayas bajado todo el sonido y, debido a esto, no escuches las alertas de WhatsApp.

Si el problema continúa, otra opción es eliminar la app y volverla a instalar desde la App Store. De esta manera, todos los ajustes que hayas hecho anteriormente se restablecerán.

Como última opción, puedes reiniciar tu iPhone para que este ajuste algunos errores que pueden provocar algún fallo en WhatsApp.

Con información de Depor.