¿Qué es el síndrome Fomo?

El síndrome de Fomo (siglas en inglés Fear of Missing Out), en español se traduce como "miedo a perderse algo" y este se caracteriza por ser una patología psicológica estrechamente relacionada con el uso frecuente de las redes sociales.

De acuerdo con un artículo publicado la revista científica World Journal of Clinical Cases del 2021, la primera vez que apareció este término de fomo, fue en el año del 2004 para tratar de explicar un fenómeno observado en las redes sociales.

Según National Geographic, el artículo publicado en la Revista Científica se titula como: “Miedo a perderse algo: breve resumen del origen, fundamento teórico y relación con la salud mental” (Fear of Missing Out: a brief overview of origin, theoretical foundation and relationship with mental health, en inglés), y explicá que es un fenómeno psicológico que consiste en un sentimiento de ansiedad por no estar presente en situaciones sociales.

Otros estudios de origen británico, han definido a este síndrome como una "aprehensión generalizada a que los demás puedan estar viviendo experiencias gratificantes de las que alguien está ausente".

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Fomo?

Conforme al artículo publicado en Revista Científica World Journal of Clinical Cases del 2021, menciona:

El individuo puede sentirse solo e inadecuado al compararse con las actividades y la popularidad de los demás.

Se asocia con insomnio, problemas de salud mental, baja autoestima.

Puede manifestarse a través de actitudes como comprobar y actualizar con frecuencia las redes sociales en busca de nuevas alertas y notificaciones.

Con Información de NATIONAL GEOGRAPHIC