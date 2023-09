¿Qué es el fenómeno jamais vu?

El fenómeno "Jamais vu" es un evento en el cual algo muy familiar de repente se torna extraño. Según Hipertextual, se han dado casos de personas que están conduciendo y de repente deben detenerse porque no tienen claro cómo se utiliza cada pedal del coche.

Con el objetivo de investigar el fenómeno "Jamais vu", un grupo de investigadores conformado por especialistas en psicología y neurociencias llevó a cabo un experimento de alienación de palabras en el que participaron 94 estudiantes. Esta investigación fue publicada en la revista científica "Memoria".

En este experimento, los participantes escribieron 12 palabras diferentes, repitiendo cada una varias veces. Se les indicó que se detuvieran si se sentían extraños, aburridos o si les causaba dolor en la mano.

“Los participantes informaron sentirse raros después de unas 30 repeticiones, o un minuto”, se indica en el estudio. Estas percepciones fueron identificadas como jamais vu.

Por otro lado, los científicos recopilaron una serie de comentarios de los participantes. Entre ellos, se destacan frases como:

Pierden su significado cuanto más los miras”, “No parece correcto, casi parece que no es realmente una palabra, pero alguien me engañó haciéndome creer que lo es”, dieron a conocer los autores del estudio en un artículo de The Conversation.