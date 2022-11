¿Qué es Mastodon? Un experto en redes sociales explica cómo funciona la red 'federada' y por qué no será un nuevo Twitter

WASHINGTON.-A raíz de la ruidosa adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, la gente ha estado buscando alternativas a la cada vez más tóxica plataforma de redes sociales de microblogging. Muchos de los que huyen o se protegen de sus apuestas han recurrido a Mastodon, que ha atraído a cientos de miles de nuevos usuarios desde la adquisición de Twitter.

Al igual que Twitter, Mastodon permite a los usuarios publicar, seguir a personas y organizaciones, y dar me gusta y volver a publicar las publicaciones de otros.

Pero aunque Mastodon admite muchas de las mismas funciones de redes sociales que Twitter, no es una plataforma única. En cambio, es una federación de servidores interconectados operados de forma independiente. Los servidores Mastodon se basan en un software de código abierto desarrollado por la organización alemana sin fines de lucro Mastodon gGmbH. Los servidores Mastodon interconectados, junto con otros servidores que pueden "hablar" con los servidores Mastodon, se denominan colectivamente "fediversos".

Mastodon U.

Un aspecto clave del fediverso es que cada servidor se rige por reglas establecidas por las personas que lo operan. Si piensas en el fediverso como una universidad, cada servidor de Mastodon es como un dormitorio.

El dormitorio al que te asignan inicialmente puede ser algo aleatorio, pero aun así determina profundamente el tipo de conversaciones que escuchas y las relaciones que entablas. Todavía puedes interactuar con personas que viven en otros dormitorios, pero los líderes y las reglas de tu dormitorio dan forma a lo que puedes hacer.

Si está particularmente descontento con su dormitorio, puede mudarse a una nueva situación de vivienda (otro dormitorio, una hermandad de mujeres, un apartamento) que se adapte mejor y traiga sus relaciones con usted. Pero entonces estás sujeto a las reglas del nuevo lugar donde vives. Hay cientos de servidores Mastodon, llamados instancias, donde puede configurar su cuenta, y estas instancias tienen diferentes reglas y normas sobre quién puede unirse y qué contenido está permitido.

En contraste, las plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook ponen a todos en un solo dormitorio gigante. A medida que se unieron millones o miles de millones de personas, las empresas que administran estas plataformas agregaron más pisos y dormitorios. Todos podrían comunicarse entre sí y, en teoría, unirse a las conversaciones de los demás dentro del dormitorio, pero todos también deben vivir bajo las mismas reglas.

Si no te gustaba o no seguías las reglas, tenías que abandonar el megadorm, pero no podías traer tus relaciones contigo a tu nueva vivienda, una plataforma de redes sociales diferente, o hablar con las personas que se quedaron en tu megadormitorio original. Estas plataformas aprovecharon el miedo resultante a perderse algo para encerrar a las personas en un dormitorio altamente vigilado donde se extrajo su comportamiento privado para vender anuncios.

Incentivos por buen comportamiento

Las grandes empresas de redes sociales venden anuncios para pagar dos servicios principales: la infraestructura técnica de hardware y software que permite a los usuarios acceder a la plataforma, y la infraestructura social de usabilidad, política y moderación de contenido que mantiene la plataforma en línea con las expectativas de los usuarios y normas.

En la colección de servidores de Mastodon, si no te gusta lo que alguien está haciendo, puedes cortar los lazos y moverte a otro servidor pero manteniendo las relaciones que ya estableciste. Esto elimina el miedo a perderse algo que, de lo contrario, podría encerrar a los usuarios en un servidor con el mal comportamiento de otras personas.

Hay algunos factores que deberían poner a los servidores de Mastodon bajo una fuerte presión para moderar activa y responsablemente el comportamiento de sus miembros. Primero, la mayoría de los servidores no quieren que otros servidores corten los lazos por completo, por lo que existe una fuerte presión de reputación para vigilar el comportamiento de los miembros y no tolerar trolls y acosadores.

En segundo lugar, las personas pueden migrar entre servidores con relativa facilidad, por lo que los administradores del servidor pueden competir para brindar la mejor experiencia de moderación que atraiga y mantenga a las personas cerca.

Tercero, los costos técnicos y financieros de crear un nuevo servidor son mucho mayores que los costos de moderar un servidor. Esto debería limitar la cantidad de nuevos servidores que surgen para evadir las prohibiciones, lo que evitaría el desafío interminable de "golpear un topo" de nuevas cuentas de spam y trolls con las que tienen que lidiar las grandes plataformas de redes sociales.

No todo es leche y miel

El modelo de servidor federado en Mastodon también tiene inconvenientes potenciales. Primero, encontrar un servidor para unirse a Mastodon puede ser difícil, especialmente cuando una avalancha de personas que intentan encontrar servidores conduce a la creación de listas de espera, y las reglas y valores de las personas que ejecutan un servidor no siempre son fáciles de encontrar.

En segundo lugar, existen importantes desafíos financieros y técnicos con el mantenimiento de servidores que crecen con la cantidad de miembros y su actividad. Una vez que termine la luna de miel, los usuarios de Mastodon deben estar preparados para las cuotas de membresía, las campañas de recaudación de fondos al estilo de NPR o los anuncios promocionales al estilo de los podcasts para cubrir los costos de alojamiento del servidor que pueden ascender a cientos de dólares por mes por servidor.

En tercer lugar, a pesar de los llamados a los periódicos, universidades y gobiernos para que alojen sus propios servidores, existen cuestiones legales y profesionales complicadas que podrían limitar severamente la capacidad de las instituciones públicas para moderar sus "dormitorios" de manera efectiva. Las sociedades profesionales con sus propios métodos de verificación y códigos de conducta y ética establecidos pueden estar mejor equipadas para alojar y moderar servidores Mastodon que otros tipos de instituciones.

En cuarto lugar, la actual "opción nuclear" de los servidores que cortan por completo los lazos con otros servidores deja poco espacio para reparar las relaciones y volver a comprometerse. Una vez que se rompa el vínculo entre dos servidores, sería difícil renovarlo. Esta situación podría impulsar migraciones de usuarios desestabilizadoras y reforzar las cámaras de eco polarizantes.

Finalmente, existen tensiones entre los usuarios de Mastodon desde hace mucho tiempo y los recién llegados en torno a las advertencias de contenido, los hashtags, la visibilidad de las publicaciones, la accesibilidad y el tono que son diferentes de lo que era popular en Twitter.

Aún así, con el derretimiento de Twitter y los problemas de larga data con las principales plataformas de redes sociales, para muchas personas la nueva tierra de Mastodon y el fediverso no tiene que ser todo leche y miel.

 

Artículo original publicado en The Conversation