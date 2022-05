Proyectan abrir un cristal de 830 millones de años

Un cristal que tiene 830 millones años de antigüedad encontrado en Australia, el cual es estudiado por un equipo de geólogos quienes tienen proyectado abrirlo para examinar en su interior, ya que podría contener microorganismos vivos.



El descubrimiento de microbios atrapados en cristales de halita, bautizados 'formación Browne', fue anunciado este mes en un estudio publicado en la revista Geology.



Los investigadores sostienen que los organismos unicelulares contenidos en pequeños cubos de líquido dentro del núcleo de la formación aún podrían estar vivos, por lo que quieren abrir la estructura y comprobarlo.



"Nunca han visto a un humano"



Aunque podría parecer una mala idea, considerando el historial de la lucha de la humanidad contra epidemias causadas por microorganismos, los científicos aseguran que no hay razones para preocuparse.



"Suena como una película de serie B muy mala, pero se ha llevado a cabo un montón de trabajo detallado durante años para encontrar cómo hacerlo de la manera más segura posible", comentó a NPR Kathy Benison, geóloga y coautora de la Universidad de Virginia Occidental.



Al respecto, Bonnie Baxter, bióloga del Westminster College de Salt Lake City, que no participó en el estudio, dijo no tener miedo a los planes mencionados. "Un organismo ambiental que nunca ha visto a un humano no va a tener el mecanismo para meterse dentro de nosotros y causar una enfermedad", explicó.



Conservados por cientos de millones de años



Investigadores de la Universidad de Virginia Occidental analizaron el núcleo de la formación utilizando técnicas ópticas no destructivas para identificar y documentar material orgánico que se conservó en "inclusiones fluidas" desde el tiempo de la formación de los cristales. Australia Central, el lugar del hallazgo, fue una vez un antiguo mar salado.



Dentro del mineral, los científicos encontraron sustancias orgánicas sólidas y líquidas propias de las células procariotas y eucariotas.



Cuando fueron examinadas con fluorescencia, algunas de las muestras manifestaron colores compatibles con la descomposición orgánica, mientras que otras mostraron la fluorescencia de los organismos modernos. Esto sugiere que podría haber organismos unicelulares vivos dentro del núcleo, sostienen los científicos.