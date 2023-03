Prohíbe la plataforma de IA el uso de la palabra "arresto" para generar imágenes

Han salido a la luz alrededor de 50 imágenes donde se puede observar como sería el arresto del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cuales fueron creadas por Inteligencia Artificial (IA) y fueron publicadas en la red social Twitter.

Las fotos han causado confusión entre algunos usuarios porque el motor Midjourney v5 que se usó para crearlas genera un contenido de aspecto muy realista .

Midjourney es un laboratorio independiente de investigación y el nombre de un programa de inteligencia artificial con el cual sus usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales, que es donde fueron creadas las imágenes del “arresto” de Donald Trump.

El fundador de Bellingcat, Eliot Higgins, alegó a Buzzfeed News que fue expulsado de Midjourney por las imágenes. Buzzfeed también informó que Midjourney prohibió el uso de la palabra "arresto" en mensajes de texto para generar imágenes.

Por su parte el laboratorio independiente Midjourney aún no ha confirmado la prohibición. Una prueba de Ars indica que las solicitudes que usan el nombre de Donald Trump también parecen estar bloqueadas en el motor, generando en cambio un mensaje de error que dice que la solicitud fue bloqueada porque "puede entrar en conflicto con nuestra política de contenido".

Obtuvimos el mismo mensaje de error cuando usamos avisos que incluían otros nombres de la familia Trump y los nombres de todos los presidentes. Sin embargo, otros nombres de celebridades, como el ex jugador de la NFL Tom Brady, todavía parecen aceptables en las indicaciones.

El fundador de Bellingcat le dijo a Buzzfeed que entiende por qué Midjourney pudo haberlo prohibido, diciendo que "estaba tentando mi suerte" al crear el hilo de Twitter que se volvió viral.

“No tenía la intención de hacer ninguna crítica inteligente ni nada por el estilo”, dijo Higgins a Buzzfeed, diciendo que solo se estaba divirtiendo imaginando el arresto de Trump con las imágenes. "Pero luego cobró vida propia".

Higgins le dijo a Ars que "lo que realmente se destacó" para él fue "la cantidad de personas que no parecen haber estado al tanto de la existencia de Midjourney o de lo que es capaz". Él cree que la creación de las imágenes "tuvo un impacto positivo en la creación de conciencia sobre qué tipo de imágenes se pueden falsificar ahora" y dijo que las plataformas de IA como Midjourney "probablemente no deberían entrenar sus conjuntos de datos en personas que no quieren volver a crear".

En Twitter, las imágenes de Higgins ahora están etiquetadas con una nota de la comunidad que indica que son falsas. La política de Twitter establece que los usuarios “no pueden compartir de manera engañosa medios sintéticos o manipulados que puedan causar daño” y que estas etiquetas “ayudan a las personas a comprender su autenticidad” y “proporcionan contexto adicional”.

Si bien Trump indicó anteriormente que esperaba que su acusación se produjera ayer, eso no sucedió. Medios como MSNBC y The New York Times ahora informan que su posible arresto por pagos secretos a la estrella porno Stormy Daniels podría ocurrir en los próximos días, pública el portal Arstechnica.

Si bien Ars no ha encontrado ningún comentario de Trump sobre las imágenes generadas por IA de Higgins, Forbes informó que Trump les ha dicho a los asesores que quiere que su arresto, si sucede, sea un "espectáculo" que incluye un "paseo del perpetrador" esposado para que que no parezca débil ante sus seguidores.