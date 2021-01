Programador olvida contraseña para acceder a sus 240 millones de dólares en bitcoines

El programador Stefan Thomas, residente en San Francisco (EE.UU.), ha olvidado la contraseña que le permitiría acceder a sus 7.002 bitcoines, cuyo valor se estima actualmente en alrededor de 240 millones de dólares. La contraseña, que escribió en un papel y perdió hace años, le permitirá desbloquear un pequeño disco duro, conocido como IronKey, que contiene las claves privadas de su billetera digital.

El sistema de protección del disco duro da a los usuarios diez intentos antes de que se incaute y encripte su contenido para siempre. Hasta ahora Stefan ha usado, sin éxito, ocho intentos, y le quedan solo dos.

En 2011, cuando Stefan vivía en Suiza, uno de los primeros fanáticos de esa criptomoneda, recientemente lanzada por aquel entonces, le dio 7.002 bitcoines como recompensa por hacer un video animado titulado '¿Qué es Bitcoin?', que explica como funciona esa divisa virtual.

De momento, Stefan ha colocado el IronKey en un lugar seguro, en caso de que en el futuro los criptógrafos encuentren nuevas formas de descifrar contraseñas complejas. Además, consideró que mantenerlo lejos le ayuda a tratar de no pensar en lo mucho que perdió.

"Llegué a un punto en el que me dije a mí mismo: 'Que quede en el pasado, solo por tu propia salud mental'", dijo el programador, citado por The New York Times.

A diferencia de las cuentas bancarias tradicionales y otras billeteras en línea, el sistema de funcionamiento del bitcóin no tiene ninguna posibilidad para proporcionar o almacenar contraseñas. La idea inicial de esa divisa era permitir que cualquier persona en el mundo abriera una cuenta bancaria digital sin tener que registrarse en una institución financiera o pasar por ningún tipo de verificación de identidad.

Al mismo tiempo, la firma de datos de criptomonedas Chainalysis, citada por el diario estadounidense, estima que alrededor del 20 por ciento de los bitcoines existentes parece estar en billeteras perdidas o varadas , indica RT.