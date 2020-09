‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’: regresará a PS4 y Xbox One en 2021

Ubisoft nos tenía preparado una sorpresa especial en su evento Ubisoft Forward y es el regreso de una franquicia que estaba olvidada por la empresa. Se trata de ‘Prince of Persia’ que después de 10 largos años, vuelve a tener un título para consolas, aunque se tratará de un remake.

‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’ es el nuevo título de la empresa que nos presentará la historia que todos conocemos, pero con "gráficos mejorados". Recordemos que el juego apareció originalmente en 2003.

‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’ será lanzado el 21 de enero de 2021 en PS4, Xbox One y PC por medio de la Epic Store.

Visualmente el juego nos deja muchas preguntas ya que sus texturas y los personajes no lucen muy detallados. Probablemente la versión final del juego luzca mejor, pero creemos que muchos hubieran imaginado otros resultados, indica Xataka.

El título marcó un antes y un después de la franquicia, ya que se trató del primer título en 3D, después de tener una memorable historia en las dos dimensiones.

Vale la pena recordar que ‘Assassin 's Creed’ apareció en fechas similares al último título de ‘Prince of Persia’, pero al parecer, por fin podremos tener las dos franquicias a la par.