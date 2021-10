Presentan sus nuevos juegos Nintendo Switch

Nintendo anuncia la fecha y precio del lanzamiento oficial en México del Expansion Pack de Switch Online que incluye juegos del Nintendo 64, llega el 25 de octubre y su costo será de mil 189 pesos por año aproximadamente.

La empresa de videojuegos comunica que la fecha exacta y el precio para Estados Unidos, listó todos los detalles en la página web para Latinoamérica, así que la expansión estará disponible el 25 de octubre en México y podrás contratarlo de manera anual con los siguientes precios:

* Nintendo Switch Online y Paquete de Expansión, suscripción individual por doce meses: mil 189 pesos

* Nintendo Switch Online y Paquete de Expansión, suscripción familiar por doce meses: mil 899 pesos

Nintendo detalla que los usuarios que ya cuentan con una suscripción anual a Switch Online y quieran adquirir el paquete expansión, obtendrán un descuento proporcional para este nuevo paquete que incluirá nueve juegos de Nintendo 64

* Mario Kart 64

* The Legend of Zelda: Ocarina of Time

* Star Fox 64

* Mario Tennis

* Super Mario 64

* Dr. Mario 64

* Yoshi's Story

* Win Back: Covert Operations

* Sin & Punishment

Nintendo asegura que más juegos de Nintendo 64 estarán disponibles próximamente, por otro lado el paquete de expansión también incluirá catorce juegos de SEGA Genesis como Sonic, Castlevania, entre otros. Finalmente, el Expansion Pack de Switch Online también incluirá el nuevo DLC de Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, disponible el próximo cinco de noviembre.