Por tu seguridad, estas son las apps que deberías desinstalar de tu teléfono

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy en día es muy fácil que los usuarios de Android puedan adquirir millones de aplicaciones para sus tablets o teléfonos celulares a través de Google Play, sin embargo varias de ellas no son tan seguras.

Generalmente muchas de estas aplicaciones pueden descargarse de manera gratuita, aunque también existen unas que cobran determinada cantidad de dinero para que puedas usarlas o para tener más privilegios que la versión gratis.

Junto con el avance de la tecnología, hay aplicaciones que llegan a representar un riesgo para nuestros teléfonos celulares y nuestra privacidad, incluso muchas de ellas son muy populares actualmente entre los usuarios que Android que hasta las recomiendan a sus amigos y familiares.

Te puede interesar: Top cómo convertir video a MP3 sin perder calidad

Clean Master te consume mucha batería

Un ejemplo de las aplicaciones que puedes descargar de manera gratuita pero también puede afectar tu teléfono, es Clean Master, la aplicación que te ayuda a borrar toda la basura que está acumulada en tu smartphone.

No obstante, muchas personas desconocen que Clean Master consume muchos recursos del sistema y batería, además de que sus constantes anuncios pueden llevarte a páginas con contenidos maliciosos.

Al igual que Clean Master hay otras aplicaciones que puedes descargar gratis de Google Play, pero que es mejor que desinstales de tu teléfono cuanto antes.

Aplicaciones que deberías borrar de tu teléfono

De acuerdo con el portal Todo digital, las aplicaciones que deberías desinstalar de tu teléfono de inmediato son:

Auxiliary Message o Mensaje auxiliar

o Mensaje auxiliar Fast Magic SMS o SMS mágicos rápidos

o SMS mágicos rápidos FreeCamScanner o CamScanner gratuito

o CamScanner gratuito Super Message o Super mensaje

o Super mensaje Element Scanner o Escáner de elementos

o Escáner de elementos Go Messages o Ir a mensajes

o Ir a mensajes Travel Wallpapers o Fondos de viajes

Cabe mencionar que todas estas aplicaciones ya han sido eliminadas de la Google Play, aunque esto no significa que ya no funcionen y no puedan dañar tu teléfono o robarte información, así que lo mejor que puedes hacer es borrarlas por completo.

Si has notado un comportamiento extraño en tu dispositivo, como que se ha comenzado a poner lento o la batería dura menos, debes estar muy alerta pues es posible que tu móvil tenga instalado un malware que hace que este de clicks masivos en diferentes anuncios, consumiendo distintos recursos en segundo plano.

Te puede interesar: Estos son los 5 consejos dados por Google para evitar ser estafado por Internet en 2022

Así puedes descargar apps más seguras

Como recomendación para mantener tu equipo protegido, lo mejor es descargar siempre aplicaciones desde la Play Store, además de revisar que tal app cuenta con el sello de Play Protect.

De igual forma, antes de descargarla revisa los comentarios y la calificación que tiene por los demás usuarios, así como los permisos que te solicita.

Por ejemplo, si vas a descargar una app para editar imágenes, es lógico que te pida acceso a tu galería, pero no a tus contactos.