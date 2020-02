¿Por qué no me llegan los mensajes de WhatsApp hasta que no abro la aplicación?

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuando alguien te envía un mensaje a través de WhatsApp, pero tienes la aplicación cerrada, tu iPhone te mostrará una notificación push para avisarte del mensaje.

Las aplicaciones de iOS ofrecen tres tipos de notificaciones:

Sonidos: Un tono de alerta te avisa de que hay un mensaje nuevo.

Alertas/Tiras: Un tira o ventana que aparece en la pantalla.

Globos: Una imagen o un número que aparece en el ícono de la aplicación.

Notificaciones de Llamadas en WhatsApp

Hay dos maneras de responder a una llamada de WhatsApp, dependiendo de tus ajustes de notificaciones:

Alertas: Para contestar una llamada desde una alerta, pulsa Aceptar. Para rechazar una llamada, pulsa Cerrar para ignorar la alerta.

Tiras: Para contestar una llamada desde una tira, pulsa la tira en la parte superior de la pantalla. Para rechazar la llamada, ignora la tira.

Importante: Con iOS 10 y la integración de las llamadas, los sonidos de notificaciones utilizados para las Llamadas en WhatsApp son los establecidos en la información de tus Contactos dentro de los ajustes de iOS.

Cómo configurar las notificaciones

Por favor, asegúrate de configurar tus notificaciones en los ajustes de WhatsApp y de tu iPhone:

Ve a WhatsApp > Configuración > Notificaciones y activa Mostrar notificaciones para mensajes y grupos.

Puedes apagar la vibración o los sonidos dentro de la aplicación, por ejemplo, aquellos que oyes al enviar o recibir un mensaje. Ve a WhatsApp > Configuración > Notificaciones > Notificaciones en la app.

En tu iPhone, ve a Configuración > Notificaciones > WhatsApp. Configurar el estilo de las alertas (Tiras, Alertas, o Nada), globos y sonidos. Si quieres ver las notificaciones cuando la pantalla esté bloqueada, activa la opción Ver en la pantalla bloqueada.

El volumen del tono de alerta depende del volumen de tu iPhone. Puedes cambiar el volumen en tu iPhone en Configuración > Sonidos. Aquí también podrás configurar las opciones de Vibración.

Cómo solucionar problemas con las notificaciones

Si ya comprobaste que tus notificaciones en WhatsApp y en tu iPhone están configuradas correctamente y aún no recibes notificaciones, es muy probable que haya un problema con la conexión, con iOS, o con el servicio de notificaciones push de Apple (APNS por sus siglas en inglés).

La entrega de las notificaciones está completamente controlada por el servicio de notificaciones push de Apple (APNS).

Por esta razón, WhatsApp no puede resolver los problemas que tengas con la entrega de notificaciones. Si alguien te envía un mensaje cuando no tienes conexión a internet, el mensaje se enviará al APNS y después, el APNS lo entregará a tu teléfono. WhatsApp no puede ver o controlar este proceso. Aunque el problema se presente en WhatsApp, en realidad proviene del APNS o del sistema operativo de tu iPhone.

Normalmente, la única manera de resolver el problema es restablecer (formatear) tu iPhone a la configuración de fábrica y configurarlo como si fuera nuevo. Si restauras una copia de seguridad, es probable que restaures también el problema.

Ten en cuenta que necesitas una tarjeta SIM activa y conexión a internet para que las notificaciones push funcionen.