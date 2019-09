¿Por qué las actualizaciones de Windows 10 fallan a menudo?

Windows 10 es todo un caso, mientras esta versión se ha convertido en una de las mejores en la historia de Microsoft, es ya la versión más utilizada en el mundo, e incluso está instalada en más de 900 millones de dispositivos en todo el planeta, los últimos años han sido un dolor de cabeza con el lanzamiento de las actualizaciones, las cuales provocan errores y fallas que pueden ir desde cosas “pasables”, hasta de plano impedir que podamos usar una computadora.

¿Pero de dónde vienen tantos errores?, bueno, pues Jerry Berg, ex SDET Senior en Microsoft ha publicado un video donde explica las causas en los problemas de las actualizaciones de Windows 10.

Adiós al equipo de testeo

Según ha revelado Berg, hasta el año 2015 Microsoft tenía un equipo de testeo que trabajaba exclusivamente en probar las nuevas actualizaciones de Windows para encontrar errores y solucionarlos antes del lanzamiento de la versión final, indica Unocero.

Asimismo, todas estas pruebas se hacían sobre hardware real, por lo que los ingenieros de Microsoft comprobaban el funcionamiento de Windows en computadoras reales, quizá no en modelos específicos, pero sí en el hardware que tenían muchas de las computadoras de aquellos años.

Todo iba bien hasta ese entonces, pero fue cuando apareció Windows Phone, por lo que Microsoft se deshizo del equipo de testeo para que el equipo de testeo de Windows Phone fuera el que se encargara de esas tareas, pues en ese entonces la idea de Microsoft era que Xbox, Windows y Windows Phone funcionarán como una gran plataforma.

De igual forma, la empresa dejó de probar las actualizaciones de Windows con hardware real y lo cambió por máquinas virtuales. El problema de las máquinas virtuales es que todas están representadas por el mismo hardware, cuando en realidad en el mercado real hay una diversidad que no se puede representar virtualmente.

Esto limitó considerablemente el hallazgo de nuevos bugs o errores en Windows 10, y de ahí que muchos se hacen públicos hasta que sale la versión final de cada versión.

Los Insiders no reportan lo que deberían reportar

Desde hace tiempo Windows también tiene su programa de Insiders, es decir, aquellos que prueban las versiones beta de Windows para reportar errores antes de que se publique la actualización.

Pero Berg dice que muy pocos insiders reportan los problemas que encuentran, sobre todo cuando los errores no son tan graves en sus máquinas. Sin embargo, que un error no se grave en una máquina no significa que en otra vaya a ser igual, por eso es muy importante reportar cualquier tipo de problema.

El ex SDET Senior en Microsoft pide a la empresa que regrese el equipo de testeo de Windows 10, y que se dejen de hacer pruebas en máquinas virtuales, de esta forma el número de errores va a reducirse considerablemente.