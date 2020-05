¿Por qué están prohibiendo el uso de las mascarillas con válvula?

En algunos países del mundo las medidas por el coronavirus Covid-19 están cambiando debido a la reapertura de algunos comercios y el regreso a las oficinas. Pero para evitar una nueva ola de contagios se recomienda seguir con acciones de higiene y el uso de mascarillas, excepto las que integran tecnología de válvula. En Estados Unidos se está pidiendo a la población que cubran sus bocas, ya sea con un pañuelo, una mascarilla de algodón o un respirador N95 completo. No obstante, como reporta el medio Fast Company, en California hay algunas reglas especiales, pues no se pueden usar mascarillas que tengan una válvula ya que aunque puede proteger al portador, no protegen a las personas que lo rodean.

Algunas máscaras están equipadas con una pequeña pieza de plástico incrustada en la tela. Se trata de una válvula unidireccional que se cierra cuando la persona inhala para que las partículas en el aire no puedan entrar. El problema es que cuando exhala, la válvula se abre, por lo que las personas a su alrededor si se exponen un posible contagio.

Muchas personas están optando por estos modelos que agregan un poco de tecnología para mantenerse más seguros en comparación con los cubrebocas tradicionales de algodón que no están diseñados para filtrar todas las partículas pero, en realidad están siendo egoístas al pensar únicamente en su propio bienestar. La tecnología detrás de este tipo de mascarillas se desarrolló pensando en los trabajadores de fábricas y minas de carbón que necesitaban protección para filtrar las partículas de polvo que ponían en peligro su salud. Ellos inicialmente utilizaban una especie de respirador, pero debido a las condiciones de su trabajo, estos eran muy difíciles de llevar por lo que se agregaron válvulas.

Hasta el día de hoy, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que los hospitales no usen N95 con válvulas. "Los respiradores con válvulas de exhalación no deben usarse en situaciones en las que se debe mantener un campo estéril porque la válvula permite que el aire exhalado sin filtrar escape al campo estéril".

Es por ello que la recomendación en el caso del Covid-19 es no utilizar este modelo de mascarillas pues, aunque te estés protegiendo no así a los demás. Y con otros modelos todos nos mantenemos seguros.