¿Por qué Samsung utiliza procesadores diferentes en sus mismos teléfonos según el país?

Este año Samsung siguió la misma estrategia de otros años con la presentación de los Galaxy S20 y Note 20, es decir, en los Estados Unidos y otros pocos países del mundo como Corea del Sur los teléfonos se vendieron con el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 865+ para los Note 20 y el Snapdragon 865 para los S20, mientras que en el resto del mundo el chip seleccionado fue el Exynos 990 el procesador con el que se vendieron ambos modelos.

La pregunta de siempre es la misma, ¿por qué unos países van con Snapdragon y otros con Exynos? Esto causa más confusión a los usuarios si consideramos que el Snapdragon 865 se vende en México y otras partes del mundo con teléfonos de otras marcas, así que no es una cuestión que tenga que ver con que Qualcomm no puede vender sus chips fuera de Estados Unidos o algo así, lo cual ya suena bastante ridículo.

La estrategia de Samsung es un tanto difícil de entender para muchos usuarios, pero por una parte debemos saber que los procesadores Exynos no son chips con un mal rendimiento, y la firma está esmerada en hacer que sus chips se conviertan en algún momento en los procesadores más poderosos del mercado, al menos en lo que respecta a Android. Esa es una de las principales razones por la que la firma apuesta por lanzar sus teléfonos con sus propios chips en la mayoría de los mercados del planeta.

En Estados Unidos la decisión se puede deber a su fuerte competencia con el iPhone, pues allá Apple es uno de los principales fabricantes, y el Snapdragon es el chip más cercano en rendimiento a lo que consigue Apple con sus A Bionic. Pero en el caso de los demás países la firma menciona que se analiza cada mercado para tomar la mejor decisión con base en la experiencia de uso que proporcionan sus productos.

El caso del S20 FE es un claro ejemplo

Con el lanzamiento del S20 FE Samsung dio a los clientes la opción de comprar este teléfono con el Exynos 990 o con el Snapdragon 865, aunque el modelo con el chip de Samsung prescinde del 5G. Sin embargo, aunque esta interesante opción se ofreció en mercados donde los S20 y Note 20 solo llegaron con el Exynos 990, en México la firma decidió no poner a la venta el modelo con el Snapdragon 865, indica Unocero.

Claro que muchos podríamos pensar que era un movimiento obvio considerando que en México todavía no hay redes 5G, y todo apunta a que será hasta 2021 cuando la o las primeras redes comerciales estén disponibles, sin embargo, Samsung ya vende teléfonos 5G en México, y la verdad es que el hecho de que un teléfono no tenga 5G no significa que no se le pueda sacar provecho, sobre todo considerando que muchos usuarios apostarían por ese modelo solo por el procesador Snapdragon.

Pablo Tapia, director de Marketing de Samsung México nos mencionó lo siguiente al preguntarle el por qué la firma no trajo a México la versión del S20 FE con Snapdragon 865.

“Esto obedece a muchos elementos, es un tema de acercar el producto ideal en el momento ideal al mercado. Hemos hecho la apuesta de traer el modelo con Exynos porque en este momento hace mucho sentido tener la versión 4G, y la mejor versión para eso es la que ofrece el Exynos 990. La versión con Snapdragon 865 está totalmente dirigida al 5G, por lo que la audiencia a la que queremos servir y deleitar con esta propuesta de valor es la que tiene el procesador Exynos 990”.

Debo reconocer que el rendimiento del Exynos 990 no es malo, es un procesador premium y funciona muy bien, y creo que al final esta decisión también puede estar impulsada del precio, pues el S20 FE se está vendiendo por un precio bastante atractivo, y es el equipo premium más económico que ha lanzado Samsung en México.

¿Huawei está siguiendo un camino similar?

Con el lanzamiento de la serie Mate 40 Huawei hizo algo que sorprendió a propios y extraños, pues por primera vez la firma utilizaba dos procesadores diferentes en la misma familia. Por un lado, tenemos el Kirin 9000E para el Mate 40, y el Kirin 9000 para el Mate 40 Pro y Mate 40 Pro+.

En este caso no hay ningún indicio de que Huawei vaya a vender en unos mercados un Mate 40 con Kirin 9000E y en otros utilizar el Kirin 9000 para el mismo teléfono, pero con este movimiento la firma china se une a Samsung al ser una empresa que utiliza dos procesadores distintos en la misma familia de equipos.

Las diferencias entre el Kirin 9000E y el Kirin 9000 son tan pequeñas que estoy seguro de que ningún usuario va a notar la diferencia de rendimiento, de hecho, al preguntarle a Huawei el por qué usaron un procesador diferente en la misma familia no nos reveló exactamente el porqué de esta decisión, pero sí dejó claro que esto no debería afectar a los usuarios:

“La diferencia es que el Kirin 9000 tiene un NPU con 2 Big Core + 1 Tiny Core y un GPU de 24 núcleos, mientras que el Kirin 9000E tiene un NPU con 1 Big Core + 1 Tiny Core y un GPU de 22 núcleos. El único de la serie que tiene 9000E es el Mate 40, pero aun así el desempeño no debería verse comprometido”.

Por ahora no hay información de que el Mate 40 vaya a llegar a México, aunque con la serie P40 primero llegó la versión Pro, posteriormente el P40, y al final el P40 Pro+.