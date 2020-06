Pokémon Unite, el primer MOBA de la franquicia llegará a Android y iOS

La transmisión en vivo de Pokemon Presents de esta semana introdujo un anuncio único dirigido a toda la ocasión. The Pokemon Firm presentó un nuevo deporte conocido como Pokemon Unite. El género MOBA se está desarrollando en cooperación con Tencent y Timi Studios, que fue responsable de Name of Obligation Cell y Enviornment of Valor.

Es probable que Unite sea gratuito en Nintendo Swap y dispositivos iOS / Android, y puede ayudar a jugar en varias plataformas. De momento no cuenta con una fecha de lanzamiento, pero obtuvimos un vistazo prolongado del juego entre dos grupos de celebridades, constructores y seguidores. Parece ser un estilo más simple y accesible para abordar el estilo y debe ser el nivel de entrada adecuado para los recién llegados al género de los MOBA.

Cómo funcionan las batallas

Como en la mayoría de juegos del género MOBA, Pokémon Unite funciona en un sistema de 5 jugadores contra otros cinco, quienes se enfrentan en un mapa dividido en mitades. A lo largo de la partida los equipos deberán enfrentarse entre si y sobrellevar, gestionar los elementos de su entorno y por supuesto objetos, para finalmente alcanzar el objetivo que los llevará a la victoria.

Las partidas se desarrollan en tiempo real y a medida que avanzan las batallas tu Pokémon recibira experiencia que le permite ser más fuerte, con habilidades más poderosas que son cruciales para alcanzar la victoria.

Número de generaciones de Pokémon

Durante el en vivo se pudo confirmar los siguientes pokemones, destacando principalmente Pikachu, Snorlax, Charizard y Lucario. Una vez en partida se mostró que algunos eran capaces de evolucionar como fue el caso de Squirtle, que paso a transformarse en Wartortle y más tarde pasaría a ser Blastoise.

Aunque no fue el caso de Pikachu, quien no evoluciono a Raichu,.