Pokémon Sword & Shield encabeza la lista de ventas en Japón

La revista Famitsu ha publicado el reporte de ventas de las nuevas entregas, mostrando los títulos más recientes en el mundo de los videojuegos. No obstante, ninguno de ellos logró superar a Pokémon Sword & Shield, manteniendo la preferencia de los jugadores japoneses.



La lista de ventas estimadas de software incluyen en formato físico y hardware durante el 24 de febrero al 1 de marzo.



El alto desempeño que tuvo Pokémon Sword & Shield, título que debuto casi 4 meses atrás, logró ocupar el primer lugar con 24,886 unidades vendidas.



Aunque es destacable posicionarse en la lista de ventas, realmente no hubo un lanzamiento que compitiera en igual de condiciones, siendo solo títulos como Bubble Bobble 4 Friends, One Punch Man: A Hero Nobody Knows y alguno más, los cuales no aparecieron en los primeros 10 lugares, exceptuando Mega Man Zero/ZX Legacy Collection para Nintendo Switch.



Respecto a las consolas las posiciones se mantuvieron, sólo el número de sistemas vendidos, que en general fue más alto.



Ventas de Software

Pokémon Sword & Shield — 24,886

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (PlayStation 4) — 19,504

Minecraft: Nintendo Switch Edition — 12,510

Mario Kart 8 Deluxe — 11,958

Super Smash Bros. Ultimate — 11,635

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (Nintendo Switch) — 11,610

Ring Fit Adventure — 8958

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Nintendo Switch) — 8889

Super Mario Party — 7650

Dr. Kawashima’s Brain Training — 7644



Ventas de Hardware

Nintendo Switch Lite — 37,784

Nintendo Switch — 15,314

PlayStation 4 — 5946

PlayStation 4 Pro — 3637

New Nintendo 2DS LL — 1064

New Nintendo 3DS LL — 67

Xbox One X— 37

Xbox One S — 35



Phantom Thieves solía ocupar el primer puesto en ventas y 1 semana antes lo ocupa Hatsune Miku.