Pokémon Go prepara evento de Halloween con nueva y misteriosa criatura

Pokémon Go continúa muy activo, trayendo a sus jugadores nuevas cosas qué hacer. De hecho, hace unos días confirmó que ya está preparando su evento anual de Halloween, lo que podría traer una serie de sorpresas. Sin embargo, no se dijo más en esa ocasión.

Parece que con el pasar de los días tendremos más información sobre el evento, pues recientemente la cuenta de Twitter de Pokémon Go hizo una curiosa publicación. Se trata de la silueta de un pokémon, muy característica de la franquicia en sus videojuegos o inclusive en la primera temporada del anime, con la conocida frase "¿quién es ese pokémon?" Obviamente muchos interpretaron que se trataba de una nueva adición para el evento. Esto fue lo que dijo la cuenta:

Reportes dicen que la llama de este pokémon está usualmente apagada, pero comienza a brillar cuando absorbe la fuerza vital de personas u otros pokémon".

Siendo así, muchos acudieron a la memoria para tratar de recordar cuál pokémon era.

No pasó mucho tiempo sin que alguien descubriera que la silueta pertenece a un Litwick. Se trata de un Pokémon de tipo fuego/fantasma perteneciente a la quinta generación. Se le conoce por evolucionar en Lampent, y posteriormente en Chandelure a partir de los juegos de Pokémon Blanco y Negro.

Con esto, ya sabemos lo primero que llegará en el evento de Halloween en Pokémon Go este año, indica Fayer Wayer.

Lo que podría llegar

Obviamente esto puede sonar como algo no muy atractivo para los jugadores de Pokémon Go. Después de todo, el año pasado fue bien recibida la llegada de Giratina. Eso sí, no se descarta que este legendario vuelva a aparecer.

También se espera que haya una gran presencia de pokémon tipo siniestro y fantasma. Además, muchos agradecerían el aumento de los polvos estelares y una mayor cantidad de caramelos.