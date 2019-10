Pokémon GO permitirá enfrentarte a otros jugadores en línea

Niantic anunció que Pokémon GO recibirá un modo multijugador en línea, una de las características más esperadas por su comunidad. A partir de 2020, podrás enfrentarte a jugadores de cualquier parte del mundo y poner a pruebas las habilidades y fortalezas de tus pokémon. De acuerdo a la compañía, las mecánicas jugables estarán basadas en los Combates de Entrenador (PvP local) que ya existen actualmente.

La modalidad llevará por nombre Liga Combates GO, y para poder participar en la misma será necesario caminar ciertas distancias hasta ganar un pase de acceso. Por supuesto, ofrecerán un sistema de progresión por medio de rangos, los cuales servirán para posicionarte en las tablas de clasificación mundiales. El sistema de emparejamiento (matchamaking) te enfrentará a personas de nivel similar, indica Hipertextual

El objetivo de Niantic, según mencionan, es impulsar a Pokémon GO como un juego más competitivo. Si bien capturar criaturas sigue siendo el pilar fundamental de la aventura, los combates juegan un papel igual de importante en la historia de la franquicia. Esa es la razón por la que el título está poniendo más atención a las batallas desde el año. Además, son propuestas que los usuarios estaban esperando desde el lanzamiento en 2016.

Las batallas siempre han sido uno de los pilares del universo Pokémon desde sus orígenes. Estamos encantados de anunciar el desarrollo de una función que estará basada en los Combates de Entrenador, el sistema de batallas jugador vs. jugador que ya está presente en Pokémon GO. Esperamos que esta función haga que la experiencia de combates de Pokémon GO sea más competitiva y accesible para más Entrenadores.

Eso sí, los responsables no han querido adelantar la fecha de lanzamiento concreta de la Liga Combates GO, aunque prometieron que sucederá en los primeros meses del próximo año. Con este movimiento, Niantic pretende mantener activa a su millonaria comunidad de jugadores, y como no, seguir generando ingresos económicos. Difícilmente Pokémon GO volverá a generar la expectación de su primer año, pero sigue contando con usuarios fieles hasta la fecha.