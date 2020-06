Pokémon GO celebra su cuarto aniversario comenzando los desafíos semanales en la previa al GO Fest 2020

Para celebrar el cuarto aniversario de Pokémon GO, disfrutarás de un emocionante verano de eventos de Pokémon GO que conducen a Pokémon GO Fest 2020! Todos los entrenadores de todo el mundo, independientemente de si tienen un boleto Pokémon GO Fest 2020, podrán participar en tres desafíos semanales en forma de líneas de investigación cronometrada. Al completar estas líneas de investigación cronometrada, los entrenadores pueden desbloquear especies adicionales de Pokémon que aparecerán durante Pokémon GO Fest 2020.

