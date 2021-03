PlayStation se quedará sin algunos juegos de Bethesda gracias a Microsoft

Con el visto bueno por parte de la Comisión Europea, Microsoft anunció que completó la compra de Bethesda por 7.500 millones de dólares. Lo anterior no solo significa que todos los juegos de la compañía llegarán a Game Pass, sino que eventualmente algunos se quedarán fuera de PlayStation.

El tema de la exclusividad en Xbox y PC ha dado muchas vueltas desde el anuncio en septiembre de 2020 y nadie sabe con certeza los detalles. Hasta ahora se sabe que Bethesda cumplirá su acuerdo con Sony y lanzará Deathloop y Ghostwire: Tokyo, dos juegos que llegarán al PS5 este año.

Phil Spencer, jefe de Xbox, reveló hace meses en una entrevista con Kotaku que no compraron Bethesda para dejar fuera a los usuarios que juegan en otras consolas. Aunque Microsoft podría lanzar The Elder Scrolls VI como exclusivo , Spencer quiere que «más personas puedan jugar», no lo opuesto.

Nuevos juegos a futuro serán exclusivos de Xbox y PC

Curiosamente el mismo Spencer dijo hoy que «nuevos títulos a futuro serán exclusivos para jugadores de Xbox y PC«. El responsable de la división de juegos en Microsoft dio la bienvenida oficial a Bethesda a la familia Xbox, anticipando que comenzarán a trabajar en crear juegos grandiosos para todos, indica Hipertextual.

'Este es el siguiente paso en la creación de un equipo de estudios propios líder en la industria, un compromiso que tenemos con nuestra comunidad Xbox. Con la incorporación de los equipos creativos de Bethesda, los jugadores deben saber que las consolas Xbox, PC y Game Pass serán el mejor lugar para experimentar los nuevos juegos de Bethesda, incluidos algunos títulos nuevos en el futuro que serán exclusivos para jugadores de Xbox y PC'.

El jefe de Xbox mencionó que Bethesda seguirá desarrollando sus juegos como siempre lo ha hecho y que esperan empoderar a los equipos creativos de la empresa «para llegar a más jugadores de todo el mundo». ¿En ese universo se incluye a los usuarios de PlayStation?

Los juegos de Bethesda que llegarán a PlayStation

Los próximos juegos de Bethesda se analizarán de forma individual en términos de exclusividad. De entrada, Deathloop y Ghostwire: Tokyo si saldrán en PS5 porque existe un contrato previo a la adquisición. Otro que también vería la luz en PlayStation sería el juego de Indiana Jones que se anunció a inicios de 2021.

Los videojuegos basados en una licencia rara vez son exclusivos de una plataforma y una franquicia como Indiana Jones aseguraría ventas millonarias. Lo mismo ocurre con propiedades intelectuales bien establecidas, como The Elder Scrolls.

El mismo Todd Howard confesó en una entrevista con GamesIndustry.biz que es difícil imaginar que un juego como The Elder Scrolls VI quedaría fuera de PlayStation. Esto es importante si tomamos en cuenta que Skyrim se lanzó en casi todas las consolas y fue objeto de memes por esta decisión.

Es posible que Microsoft mantenga a Starfield como una carta para impulsar los exclusivos de Xbox y PC frente a Sony. También podría echar mano de los próximos proyectos de otros estudios de Bethesda, como Arkane o Tango Gameworks.

Conociendo la filosofía multiplataforma de Microsoft, es probable que muchas exclusivas solo sean temporales y más tarde lleguen a PlayStation, o incluso Nintendo.