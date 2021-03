PlayStation ofrece 10 juegos gratis, incluyendo ‘Horizon Zero Dawn’

Como parte de la iniciativa Play at Home, la cual pretende incentivar a las personas de que se mantengan en casa en tiempos de pandemia, PlayStation ofrecerá 10 juegos gratis durante la primavera. Sí, leíste bien. Una decena de títulos estarán a tu alcance a partir del 25 de marzo sin necesidad de abrir la cartera. Además, lo único que necesitas es una cuenta de PlayStation Network.

Play at Home es un programa que nació en los primeros meses de 2020, justo cuando el confinamiento comenzó en una gran cantidad de países. Debido a que la pandemia está lejos de terminar, PlayStation revivió su iniciativa el pasado febrero con un nuevo título gratuito: Ratchet & Clank, prometiendo que en los meses por venir revelarían más sorpresas. Sin embargo, nadie esperábamos que la siguiente oleada de juegos gratuitos fuera tan atractiva, indica Hipertextual.

Entre los juegos gratis destaca, principalmente, Horizon Zero Dawn Complete Edition. Eso sí, la aventura creada por Guerrilla Games no estará disponible desde el 25 de marzo, sino hasta el 19 de abril. Esta será una excelente oportunidad para disfrutar uno de los mejores exclusivos que vieron la luz en la PlayStation 4. Y claro, estarás preparado para recibir la secuela (Horizon Forbidden West) a finales de 2021 —suponiendo que no se retrasa—.

El resto de títulos son en su mayoría propuestas independientemente como Rez Infinite, Abzu y The Witness. Este último, desarrollado por Jonathan Blow, fue uno de los más aclamados de 2016. Si eres un seguidor de los puzzles, The Witness es un videojuego que no te puedes perder. También encontramos propuestas dedicadas al PlayStation VR como Astro Bot Rescue Mission, la joya del Asobi Team. Te dejamos el listado completo a continuación:

Horizon Zero Dawn Complete Edition (Desde el 19 de abril)

Abzû

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (PS VR)

Moss (PS VR)

Thumper (PS VR)

Paper Beast (PS VR)

Sin lugar a dudas, la lista incluye juegos que te darán horas y horas de diversión. Recuerda que todos se pueden disfrutar tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 gracias a la retrocompatibilidad.