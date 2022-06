PlayStation da a conocer juegos que llegan con el nuevo PS Plus a México

PlayStation Plus llega a México, Sony ha puesto toda la carne al asador en esta nueva versión de su servicio buscando posicionarse como el más importante en el mercado.

Lo que va costar en México el PlayStation Plus

La estrategia de PlayStation es ofrecer tres distintas suscripciones para los usuarios, cada uno de ellos con un precio diferente y que por tanto ofrece ciertos beneficios a los usuarios.

Existe PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Deluxe, indica Unocero.

Te puede interesar: Xbox desde tu TV sin la necesidad de una consola

PlayStation Plus Essential

Te dará dos juegos al mes y descuentos como con PS Plus actualmente.

8.1 dólares mensuales ( $165.94 MXN )

19.70 dólares trimestrales ($403.59 MXN)

46.38 dólares al año ($950.17 MXN)

PlayStation Plus Extra

Los mismos beneficios del anterior y a hasta 400 juegos de PS4 y PS5

13.16 dólares mensuales ($269.90 MXN)

32.46 dólares trimestrales ($665 MXN)

77.70 dólares anuales ($1,591.82MXN)

PlayStation Plus Deluxe

Todos los beneficios de los dos anteriores más juegos para descargar de PS1, PS2 y PS3.

13.90 dólares mensuales ($284.77MXN)

37.10 dólares trimestrales ($760 MXN)

89.30 dólares anuales ($1,829.46 MXN)

Juegos del nuevo PS Plus – Third Partys

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla* | Ubisoft, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Far Cry 3 Remaster* | Ubisoft, PS4

Far Cry 4* | Ubisoft, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD., PS4

For Honor* | Ubisoft, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd., PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park: The Fractured but Whole* | Ubisoft, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2* | Ubisoft, PS4

Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4

Plan de PlayStation Plus Premium**

Disponibles con Ubisoft+ en PS Plus Extra y Premium**

Juegos clásicos del nuevo PS Plus Extra y Deluxe

Ape Escape | Japan Studio, PlayStation original

Hot Shots Golf | Japan Studio, PlayStation original

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, PlayStation original

Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation original

Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation original

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation original

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation original

Worms World Party | Team 17, PlayStation original

Worms Armageddon | Team17, PlayStation original

Resident Evil Director’s Cut | Capcom, Playstation original

Juegos remasterizados en el nuevo PS Plus

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc the Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3| Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

BioShock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands: The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

LEGO Harry Potter Colección | WB Games, PS4

Juegos remasterizados en el nuevo PS Plus Premium

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Demon’s Souls | FromSoftware, PS3

echochrome | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

Ico | Japan Studio, PS3

Infamous | Sucker Punch, PS3

Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

Puppeteer | Japan Studio, PS3

rain | Japan Studio, PS3

Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

Super Stardust HD | Housemarque, PS3

Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

F.E.A.R. | WB Games, PS3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare | Rockstar Games, PS3

Pruebas de juegos limitadas de PS4 y PS5 en el nuevo PS Plus

Uncharted: Colección Legado de ladrones | Naughty Dog, PS5

Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5