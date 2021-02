PlayStation anuncia plan de cuatro meses de juegos gratis por Covid

En abril de 2020, cuando ya estábamos en nuestras casas por instrucciones gubernamentales para evitar la propagación de COVID-19, varias compañías de videojuegos adoptaron un rol empático y pusieron a disposición de los usuarios títulos gratis para ayudarles a hacer más llevadero el encierro.

Una de esas compañías fue Sony, quien puso en marcha la iniciativa Juega en casa, que consistió en que Journey y Uncharted: The Nathan Drake Collection fueran gratis para todos los usuarios de PlayStation; es decir, sin la necesidad de contar con la membresía PlayStation Plus.

En aquel entonces, no imaginábamos que en el primer trimestre de 2021, o sea casi un año después, seguiríamos encerrados y ante este panorama Sony anunció que el programa Juega en casa, ahora lanzado bajo su nombre original Play At Home, estará de regreso.

La noticia fue comunicada por Sony en el blog oficial de PlayStation mediante una carta en la que Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, dijo que en estos días viene bien contar con una selección de juegos para mantenernos a salvo y distanciados socialmente.

“Los últimos 12 meses no han sido fáciles. Y creo que todos tenemos la esperanza de empezar a ver algunos destellos de luz al final de este largo túnel de COVID-19 gracias al trabajo incansable de la comunidad médica y de personas de todo el mundo”, remarcó Ryan antes de enfatizar que en 2020 los usuarios pudieron descargar Journey y Uncharted: The Nathan Drake Collection (compilación conformada por Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves y Uncharted 3: Drake’s Deception).

Para este 2021, la iniciativa Play At Home comenzará el 1° de marzo y se extenderá hasta junio, periodo en el que los usuarios de PlayStation podrán descargar juegos gratis únicamente ingresando en la PlayStation Store y ubicando los títulos que formarán parte del plan. No será necesario contar con membresía PlayStation Plus, indica Unocero.

El primer juego confirmado para esta iteración de Play At Home será Ratchet & Clank de 2016, juego con el que Insomniac Games -aplaudidos al unísono por las dos entregas de Marvel’s Spider-Man que llevan lanzadas hasta el momento- introdujo a sus personajes insignia a PlayStation 4.

El juego estará disponible gratuitamente del 1° al 31 de marzo de 2021 y Sony recuerda que, una vez descargado el título, será de los usuarios, con independencia de que estén conectados a Internet o de que tengan PS Plus.

Ryan confirmó que Ratchet & Clank es sólo el comienzo de lo que le espera a la comunidad de PlayStation Network, que de acuerdo con Niko Partners, ahora es de 114 millones de usuarios activos.