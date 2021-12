PlayStation: Aprovecha y juega gratis online

Tener membresía PlayStation Plus trae varios beneficios, dentro de los cuales resaltan títulos gratuitos cada mes y acceso a la experiencia online de aquellos juegos que no son free-to-play.

Si eres de los usuarios que no cuentan con membresía PlayStation Plus y quieres conocer cómo es jugar online títulos obligados como Grand Theft Auto V, entonces la recientemente anunciada estrategia de PlayStation es para ti.

A través de un post en redes sociales, la marca comunicó que desde el primer minuto del 18 de diciembre hasta el último minuto del 19 de diciembre habrá acceso a todo público para el multijugador en línea sin necesidad de tener membresía PlayStation Plus, indica Unocero.

Este período gratuito se llama Free Online Multiplayer Weekend y estará disponible tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5.

‘Sumérgete en los modos multiplayer online de tus juegos favorito de PlayStation 4 y PlayStation 5 sin membresía PlayStation Plus durante nuestro Free Online Multiplayer Weekend que será del 18 de diciembre a las 00:01 am al 19 de diciembre a las 11:59 pm (hora local)’, dice la marca en el comunicado.

PlayStation aprovechó para recordar que los juegos se venden por separado y que es necesario contar con conexión a Internet y una cuenta PlayStation Network para disfrutar de esta promoción de fin de semana.

No está de más recordar que si te convence la experiencia online, puedes optar por contratar 12 meses de PlayStation Plus, ya que en este momento y hasta el 19 de diciembre dicho período tiene 50% de descuento, de manera que solo pagarías 19.99 dólares y no los 39.99 dólares que habitualmente cuesta.

Por último, te recordamos que si tu plan es jugar títulos como Fortnite, Rocket League y otros cuyo modelo sea free-to-play, no es necesario que tengas contratada la membresía PlayStation Plus.