PlayStation 5 podría ofrecer retrocompatibilidad con PS1, PS2 y PS3

Una de las primeras características que Sony confirmó de la PlayStation 5 fue la **retrocompatibilidad. No obstante, los de Japón solo hablaron sobre el soporte para los juegos de la PS4, no así a las anteriores generaciones de la plataforma. Si bien en un principio todo indicaba que la PS1, PS2 y PS3 se quedarían fuera de la estrategia, una reciente patente de la compañía parece indicar lo contrario. El streaming podría ser el as bajo la manga de Sony.

Y es que el usuario de Twitter @Renka_schedule encontró una patente de Sony que hace referencia a una retrocompatibilidad total. Es decir, con todas las generaciones de consolas PlayStation. Para lograrlo, Sony se apoyaría en la virtualización de los sistemas operativos que dieron vida a las antiguas plataformas. Lo curioso es que el procesamiento sucedería en servidores externos, no en la PlayStation 5. A esta tecnología la conocemos actualmente como streaming de videojuegos o Cloud Gaming.

'Un gran número de títulos de varias generaciones de consolas se pueden almacenar y usar a través de una biblioteca de juegos en la nube. Estos títulos se pueden ejecutar en una máquina virtual que simula el sistema operativo asociado con cada consola de videojuegos'.

Una vez que los servidores han virtualizado el sistema operativo, solamente le queda enviar la señal de vídeo a la PlayStation 5 en tiempo real. La consola no se encarga de procesar prácticamente nada. Desde luego, la mayor desventaja de los juegos en streaming es el lag entre tus acciones con el mando y lo que ves en pantalla. En los últimos años se ha logrado reducir bastante la latencia, aunque todavía queda un camino por delante, indica Hipertextual.

No olvidemos que Sony no es ajena a la tecnología del Cloud Gaming, pues desde hace años han impulsado PlayStation Now, su servicio de videojuegos en streaming. Sin embargo, la patente no aclara si la plataforma interviene en su idea. Es importan recalcar que se trata de una patente; el registro no garantiza que la idea vea la luz en la PlayStation 5. Lo mejor será tomar esta información con pinzas y esperar a un pronunciamiento oficial de Sony.

La compañía todavía debe revelar una gran cantidad de detalles de su consola, incluyendo el precio y fecha de lanzamiento. Diversas fuentes coinciden en que Sony celebrará otro evento de la PlayStation 5 en agosto, así que debes ser paciente y esperar. Ojalá en su próxima conferencia resuelvan el mar de dudas que todavía están pendientes.