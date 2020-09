PlayStation 5: el precio y la fecha de lanzamiento de la videoconsola de Sony anticipan una gran batalla con Xbox Series X

Sony La PlayStation 5 verá la luz en noviembre a nivel global.

La competencia de consolas entre Sony y Microsoft partirá a finales de año con un mismo precio de partida y con unos días de diferencia, lo que anticipa una batalla más reñida de lo que se esperaba.

El fabricante japonés anunció este miércoles que el precio para su PlayStation 5 será de US$499, lo cual iguala el costo anunciado para la Xbox Series X de la firma estadounidense.

Pero Sony también confirmó que la PS5 Edición Digital, que no tiene unidad lectora de discos, costará US$399, lo cual es aproximadamente un 40% más caro que la Xbox Series S de gama baja.

México estará entre los seis "mercados clave" que Sony eligió para el lanzamiento de la PlayStation 5 el 12 de noviembre, junto a Australia, Canadá, Corea del Sur Estados Unidos y Japón.

Después, el 19 de noviembre, vendrá el lanzamiento global, que incluirá a Sudamérica.

Eso coloca la aparición en el mercado de esas consolas unos días después de su rival, pues el lanzamiento de Microsoft será el 10 de noviembre.

La nueva batalla

Sony fue el líder indiscutible en la generación anterior de la llamada "guerras de consolas". Las ventas de la PS4 superaron por más de dos a uno a las de Xbox One.

Pero algunos analistas de la industria creen que Microsoft, al combinar un precio de US$299 por la XBox Series S y el costo de suscripción a Xbox Game Pass, podría tener la ventaja en la próxima batalla.

Microsoft ofrece a sus suscriptores los estrenos de los juegos más exitosos en su biblioteca, a diferencia de lo que ofrece PlayStation Now, que se limitan a los principales lanzamientos anteriores.

Microsoft Microsoft anunció que incluiría la biblioteca Play de EA con la versión "definitiva" de su Xbox Games Pass.

El nuevo servicio de suscripción llamado PlayStation Plus Collection para PS5 parece centrarse en los grandes éxitos de la PS4, incluidos Last of Us Remastered, God of War y Bloodborne, en lugar de ofrecer las novedades para la PS5.

"Microsoft tiene una oferta realmente atractiva con el precio de Xbox Series S y Sony realmente no tiene una respuesta a eso para quienes solo quieren el punto de entrada más barato posible para los juegos de próxima generación", dijo la periodista de videojuegos Laura Dale a la BBC.

"Sin embargo, es poco probable que las personas que quieran jugar con cualquiera de las franquicias propias de Sony se inclinen por Xbox solo porque es más barata".

Final Fantasy/PlayStation El tráiler de la nueva entrega de Final Fantasy indicó que correrá solo en la PS5 y en PC.

Una diferencia clave entre las estrategias de las dos compañías es que la Xbox Series S ofrece gráficos de menor resolución que la Serie X porque tiene componentes menos potentes, mientras que Sony ha optado solo por quitar la unidad de Blu-ray de su máquina austera.

Aún así, es probable que Sony centre su atractivo en sus títulos "exclusivos" para sus consolas.

En su pasado evento virtual mostró avances y jugabilidad para Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man: Miles Morales y Deathloop.

"Es posible que PS5 lance tres títulos exclusivos para consolas antes de que Xbox Series X haga su primero, Halo Infinite, que aún no tiene fecha establecida para 2021", dijo Louise Shorthouse, analista de juegos de Omdia.

"Los consumidores también tienden a quedarse con las mismas marcas de consolas en todas las generaciones, por lo que Sony se encuentra en una posición increíblemente sólida", añadió.

Warner Bros/PlayStation Hogwarts Legacy es un juego ambientado en un mundo previo a que naciera Harry Potter.

También hubo un primer vistazo al tan esperado Hogwarts Legacy, de la saga Harry Potter. El juego de rol será un lanzamiento multiplataforma en 2021.

"Las dos consolas con más poder están cerca una de la otra en términos de especificación: la Xbox tiene más almacenamiento, pero la PS5 es un poco más rápida", dijo el experto en juegos Nicky Danino.

"Pero todavía hay razones por las que la gente elige una consola específica. En qué plataforma juegan tus amigos, por ejemplo, es algo que influye mucho".

Sony Spider-Man: Miles Morales será uno de los títulos exclusivos de la PS5.

Análisis de Mark Cieslak, de BBC Click

Parece que Sony está casi troleando a su archirrival Microsoft al igualar el precio de la PS5 con el de la Xbox Series X.

La táctica habrá sorprendido a muchos analistas de la industria. Xbox se sintió obligada a revelar sus precios la semana pasada luego de una filtración. Y esto pareció darle a PlayStation una ventaja de segunda jugada.

Pero cuando hablé con el director ejecutivo de PlayStation, Jim Ryan, insistió en que los precios de la PS5 se habían establecido desde principios de año. Asimismo, dijo, el anuncio de este jueves había estado en su agenda desde hace un tiempo.

Sobre los hechos, la Xbox Series X es la máquina más poderosa. Pero PlayStation tiene una sólida línea de títulos exclusivos para sus plataformas.

Y el retraso de Halo Infinite, después de que los fanáticos se quejaron de que las imágenes mostradas a principios de año fueron decepcionantes, ha sido un gran golpe para los planes de lanzamiento originales de Microsoft.

Pero ¿está la PS5 dando la batalla en la guerra de consolas de la última generación?

Xbox tiene una oferta atractiva con su servicio de suscripción Game Pass Ultimate. Entonces, incluso si Xbox no vende tantas consolas como PlayStation, aún puede ser igual de rentable.

Cuando le pregunté a Ryan sobre la posibilidad de un servicio similar, dijo que PlayStation era de grandes juegos de éxito que cuestan mucho hacer, por lo que un modelo de servicio de suscripción similar no tendría sentido financiero.

Descubriremos si se apega a esa estrategia en 2021 o más allá una vez que la oferta satisfaga la demanda.

