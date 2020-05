PlatinumGames disipa los rumores de que Microsoft lo está comprando

Los rumores de que Microsoft podría adquirir PlatinumGames han sido muy exagerados, al menos según el jefe de estudio de Platinum, Atsushi Inaba, y el director del juego, Hideki Kamiya.

En declaraciones a Video Games Chronicle, la pareja abordó los rumores de que Microsoft estaba a punto de adquirir Platinum que surgió en línea después de los comentarios hechos por Phil Spencer a GamesIndustry.biz el año pasado, cuando dijo que quería que Xbox comprara un estudio japonés .

"Leí algunos rumores sobre que Xbox quería comprar PlatinumGames, y pensé, 'la gente en Internet escribe las cosas más locas', porque esa conversación no ha llegado a nuestra puerta en absoluto", dijo Inaba. "Dicho esto, no somos Microsoft, por lo que no sabemos qué sucede detrás de sus puertas, no sabemos si tuvieron alguna idea al respecto.

"No hemos tenido conversaciones como esa, pero creo que incluso si fuera una posibilidad, ahora vamos a publicarnos de forma más independiente. No es que no nos interese Microsoft, pero si la relación fuera a ser trabajando bajo su dirección, creo que eso sería lo contrario de lo que estamos tratando de hacer ahora y limitar nuestras posibilidades. Cualquier oportunidad que limite nuestra libertad creo que estaríamos en contra ".

Kamiya también señaló que, al menos en su opinión, la Xbox siempre se ha sentido como "algo extraño y lejano" para el mercado japonés.

"Creo que Microsoft Japón podría hacer más para comercializar los gustos reales de los jugadores japoneses para su consola", dijo. "Si quieres un ejemplo concreto, cuando desbloqueas un Logro dice 'Logro desbloqueado' y en japonés, esta frase se traduce extremadamente literalmente. Compáralo con los Trofeos de Sony: esa idea es muy fácil de entender e incluso en japonés la palabra ' "trofeo" es lo mismo que en inglés. No hay traducción incómoda y es fácil de entender ".

Inaba agregó: "También siento que la ruta del éxito a Japón no siempre ha sido tener el mejor hardware. A veces se trata de familiaridad. La mayor excepción es el iPhone, pero fue capaz de entrar porque simplemente se apoderó del mundo. y no es fácil hacer algo con ese impulso todos los días. Es una pregunta difícil para la que no sé la respuesta ".