Plataforma de aterrizaje de “SpaceX” pasa por el Canal de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ.- La plataforma marítima "Por supuesto que todavía te amo" de la empresa estadounidense SpaceX, fundada por Elon Musk, cruzó este viernes el Canal de Panamá en ruta hacia el Pacífico, informó la administración de la vía interoceánica.

Hoy, por el Canal de Panamá transitó la plataforma autónoma de puerto aeroespacial 'Of Course I Still Love You' (Ocisly) de @SpaceX en su trayecto al Pacífico", informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a través de cuenta de Twitter.