Plants vs. Zombies 3 ya está disponible en algunos países

El productor ejecutivo del proyecto, Bruce Maclean dio a conocer a través de un comunicado oficial el lanzamiento de Plants vs. Zombies 3 el cual saldrá gradualmente en distintas regiones. Ofreciendo nuevas opciones de gameplay enfocadas al juego social, intercambiando semillas, estrategias y la posibilidad de competir por premios, con un combate más rápido y más sinergia para el equipo de las plantas.

Se implementaron algunas modificaciones a las mecánicas del juego, por lo que no será necesario sembrar girasoles para obtener energía y plantar más personajes, sino que el combate en este sentido será más estratégico, por lo que se añadieron más alternativas para para obtener energía, a la vez que se le añadieron nuevas habilidades al girasol.

El juego será free-to-play pero contará con microtransacciones que aceleran el proceso de progresión.

Declaraciones de Maclean indican que el cambio al arte en 3D es porque dará “flexibilidad y oportunidades artísticas para el futuro”, representando a los personajes con mayor detalle.

Por el momento el juego Plants vs. Zombies 3 tan solo esta disponible en Filipinas y otros pocos países que se irán agregando a la lista, pero por el momento México no dispone de esta tercer entrega y no se tiene una fecha, solo queda esperar más información de PopCap.

Electronic Arts y PopCap ya venian trabajando en Plants vs. Zombies 3 desde el 2019 al menos en su versión para teléfonos móviles.