Planta Tesla en México: ¿Dónde se ubicaría y qué se sabe de su posible llegada tras la videollamada de AMLO y Elon Musk?

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la videollamada entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador y Elon Musk, medios como El Universal y El País citan que fuentes del gobierno Federal adelantaron lo que se sabe de la posible llegada de una planta de Tesla en México.

De acuerdo con la información de estos portales, Musk y AMLO habrían acordado que la empresa automotriz vendrá a México para instalar una planta.

Según reporta El Universal, se confirmó un acuerdo del que de momento no quieren revelar más detalles, pues prefieren que este martes cuando se den a conocer a mayor profundidad.

¿Dónde podría instalarse y ubicarse la Planta de Tesla en México?

A pesar de que no hay información confirmada sobre dónde podría ubicarse la Planta de Tesla en México ya hay algunos estados que se manejan como opciones, y son los siguientes.

Hidalgo - AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la intención de Tesla para instalar una planta en México, pero aclaró que esta se debe de instalar en un estado que no tenga problemas de abasto de agua.

Tesla y el dueño más rico del mundo

López Obrador dijo que una opción para que instale la planta de Tesla podría ser en el estado de Hidalgo, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Veracruz

La alcaldesa del municipio, Paty Lobeira de Yunes, pidió que la fábrica de Tesla sea construida en el sureste del país.

Al darse a conocer que Veracruz quiere tener la fábrica de Tesla, ofrecieron todas las facilidades para que puedan instalarse.

Contamos con la infraestructura portuaria más importante de todo el sureste mexicano, tenemos las instalaciones idóneas y personal calificado para el traslado de vehículos, tan es así, que ya superamos los 40 años de experiencia transportando automóviles hacia los Estados Unidos, Europa y Sudamérica”.

Tamaulipas

La Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) pidió al gobierno de mexico tomar en cuenta a Tamaulipas donde afirman que sí hay agua.

Julio Almanza Armas, presidente de Fecanaco, dijo que se debe pensar en otros estados y no permitir que la inversión se aleje del país.

Tamaulipas ofrece ventajas competitivas sobre Nuevo León y la Ciudad de México al ser frontera y no tener problemas de agua, incluso, está mejor posicionado que el aeropuerto Felipe Ángeles", resaltó.

Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que el estado tiene todas la condiciones para instalar la empresa automotriz. Aunque en materia de seguridad deja mucho que desear.

San Luis Potosí

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de estado, Juan Carlos Valladares Eichelmann, dijo que no se encuentran participando en la pelea por la empresa de Elon Musk, Tesla.



Declaró que “definitivamente no es un tema en el que estemos participando. Soy honesto”.

Sin embargo, dijo Eichelmann, hubo un acercamiento para atraer esta inversión al estado al inicio de las negociaciones con Nuevo León.

Puebla

Recientemente el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, publicó en su cuenta de Twitter que Puebla sería el lugar ideal para instalar la planta automotriz.

“¿Lugares? Muchos, como #Puebla, ninguno. @elonmusk no lo dudes, décadas de albergar marcas automotrices importantes, nos avalan. Los esperamos para que conozcan la infraestructura y aprovechen para comer mole, chalupitas y se maravillen con nuestra talavera y nuestra gente”, escribió.

Coahuila ofrece mil hectáreas para la llegada de Tesla



El candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, se sumó a la lista de interesados.

Su propuesta para que, Elon Musk, se decida por dicha entidad, no se limita a platillos típicos sino que ofreció alrededor de mil hectáreas.



Por medio de un video que subió a su cuenta de Twitter, externó su apoyo al multimillonario y dijo que se trata de una región carbonífera que además, está a 74 millas del sur de la frontera con Estados Unidos.

Tenemos la carretera, el ferrocarril, energía, un aeropuerto, y todos los servicios. También tenemos a trabajadores que están bien preparados y han trabajado en minas de carbón”

¿Qué lugares propuso AMLO para la planta de Tesla y por qué descarta Nuevo León?

Tal como lo anunció el mandatario el pasado 20 de febrero, durante la videollamada de este lunes presentó a Elon Musk, dueño de Tesla, y los inversionistas opciones de lugares para instalar la planta. Entre ellas se encuentra el estado de Hidalgo y el Estado de México.

No obstante, López Obrador aseguró que “Hay ya lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para consumo doméstico y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León”, por lo que la entidad no obtendrá los permisos necesarios.

En la entidad mexiquense, específicamente tiene contemplado abrir la sede de Tesla cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según informó López Obrador.

De acuerdo con lo abonado por el titular del Ejecutivo, otra opción que resulta factible es en el sureste del país, zona que cuenta con disponibilidad de agua del 70%. Aun con ello, diferentes entidades manifestaron abiertamente su interés por la instalación del fabricante de autos estadounidense.