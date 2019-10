Pixel 4 podrá detectar si has sufrido un accidente y pedir ayuda por ti

El próximo Pixel 4 —y posiblemente otros dispositivos Pixel— podría serte de ayuda en caso de sufrir un accidente de tráfico, de acuerdo con una información que se ha filtrado recientemente en la Google Play Store. La información, suministrada por Mishaal Rahman en XDA-Developers, detallaba los supuestos cambios que llegarán a la aplicación ‘Seguridad personal’ del Pixel 4.

Esta nueva aplicación incluirá una función que es capaz de predecir si has tenido un accidente de tráfico al monitorizar la ubicación de tu GPS, el micrófono y los datos del acelerómetro de tu teléfono.

Si tu teléfono sospecha que has sufrido un accidente, la aplicación comenzará a reproducir un sonido a todo volumen, vibrará y mostrará un mensaje en grande en la pantalla que te preguntará si has sufrido un accidente y si estás bien, indica Gizmodo.

También aparecerá una cuenta atrás, por lo que si no respondes a tiempo, tu teléfono marcará automáticamente el teléfono de emergencias por ti. Si has sufrido un choque y aún puedes responder, podrás añadir información sobre el accidente a través de la interfaz de la aplicación (y luego llamar a emergencias).

Según Rahman, la información de Google Play Store indica que tanto los falsos positivos como los falsos negativos son posibles, lo que significa que la aplicación puede pensar que has sufrido un accidente cuando no es cierto, y no detectar uno cuando ha sucedido. Pero dado que la aplicación todavía ni ha sido anunciada oficialmente, nadie puede afirmar nada sobre su efectividad.

Además, la aplicación de Seguridad Personal también permitirá a los usuarios informar a sus contactos de emergencia de cosas como la ubicación GPS.

A pesar de que estas nuevas funciones aún no están disponibles, todos aquellos que tengan un Pixel ya pueden marcar ciertos contactos en su teléfono como contactos de emergencia yendo a Configuración > Acerca del teléfono > Información de emergencia > Contactos de emergencia, y pueden añadir información médica para enviar a los servicios de emergencia yendo a Configuración > Acerca del teléfono > Información de emergencia > Información médica.

La gran pega aquí es que nadie sabe si Seguridad personal y sus nuevas funciones estarán disponibles en los modelos más antiguos de Pixel. Por ahora, solo se mencionaba el Pixel 4 explícitamente en la página de Google Play Store.

Rahman pudo descargar la aplicación en un Pixel 2 modificado, pero le faltaban las funciones de detección de accidentes y las alertas a contactos de emergencia que aparecían detalladas en la actualización de Google Play.

Es muy posible que Seguridad personal sea una aplicación exclusiva para el Pixel 4, pero Google generalmente está bastante dispuesto a implementar sus nuevas funciones en dispositivos más antiguos, por lo que es probable que los teléfonos Pixel más antiguos también la obtengan. Tendremos que esperar al anuncio oficial de Google para saberlo con certeza.

Pero aunque esta app vaya a avisar a los servicios de emergencia y a tus contactos si has sufrido un accidente, te pedimos encarecidamente que no uses el teléfono mientras conduces.