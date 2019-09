Pinterest implementa reacciones en sus tableros grupales

Pinterest quiere ayudar a los usuarios a colaborar en proyectos grupales. Para eso, el panel de ánimo en línea está tomando el visto bueno de la compañía de redes sociales más grande: Facebook. El jueves 19 de septiembre, Pinterest reveló sus nuevas herramientas para tableros grupales, recuperando el ícono del corazón y otras cinco reacciones diferentes para elegir.

Pinterest sugiere que las nuevas reacciones están diseñadas para que otros miembros del grupo sepan lo que piensas de la idea. Los usuarios podrán reaccionar a una publicación en un tablero grupal con un aplauso, una bombilla, un signo de interrogación o un pulgar hacia abajo junto con la reacción de corazón favorita. Se puede acceder a las reacciones tocando y manteniendo presionado el ícono del corazón, al igual que las reacciones en Facebook. Pinterest dice que la actualización está diseñada para una interacción rápida entre los miembros del grupo, usando las reacciones para determinar ideas favoritas, qué discutir más y qué ideas aplastar.

Las reacciones son solo dentro de los tableros grupales, no en el resto de Pinterest, donde incluso el ícono del corazón se ha quedado en el camino. Pinterest eliminó la opción de "me gusta" del corazón en 2017 , diciendo que los usuarios no tenían claro cómo los botones guardar y me gusta eran diferentes. Las reacciones pueden tener más sentido en las Juntas grupales donde el objetivo no es ahorrar y encontrar nuevas ideas, sino colaborar en esas ideas.

Junto con los comentarios más rápidos sobre los pines grupales, los usuarios pueden encontrar más fácilmente los pines superiores de un tablero grupal utilizando herramientas de clasificación. La actualización permitirá que las Juntas grupales se ordenen por esas nuevas reacciones o por las que los Pines tengan la mayor cantidad de comentarios. Pinterest también planea agregar la opción de ordenar por quién publicó la idea, así como una opción cronológica.

Una actualización posterior a los tableros grupales traerá mensajes directamente al espacio grupal compartido, lo que permitirá a los usuarios chatear, y realizar un seguimiento de las conversaciones pasadas, sin abandonar el tablero. La actualización trae una ventana emergente de chat dentro del espacio de grupo compartido. El espacio actualizado para la comunicación en una Junta grupal, dice Pinterest, se implementará en las próximas semanas, mientras que las reacciones y la primera de las nuevas opciones de organización están programadas para esta semana.

Pinterest dice que las herramientas grupales son utilizadas con mayor frecuencia por un puñado de personas que un grupo grande: el 77% de los tableros grupales en la plataforma son solo entre dos personas. Casi todos, el 98%, tienen menos de cinco personas, dice Pinterest.

Con información de Digital Trends.