Perseverance localiza rocas clave para saber si existió vida en Marte

Perseverance en Marte está seleccionando muestras para enviarlas a la Tierra, se trata de rocas que parecen haber sido alteradas por el agua y son buenas candidatas para albergar materia orgánica que pueda ser un indicador par ver si en el pasado hubo vida.



Los más recientes descubrimientos del robot de la NASA se describen en cuatro artículos que publican hoy Science y Science Advances, en los que han participado los españoles Juan Manuel Madariaga, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y Alberto González Fairén, del Centro de Astrobiología (CAB).



Los nuevos estudios recogen los 250 primeros días de misión del rover, durante los que ha dado "resultados muy importantes", como encontrar rocas ígneas (magmáticas) y con alteraciones acuosas en la base del cráter de Jezero, dice a Efe Madariaga, firmante de dos de las investigaciones.

Estas rocas pueden ser importantes para encontrar signos de vida pasada en Marte y para datar la historia de los magmas en ese lugar.



Perseverance analiza desde febrero de 2021 el cráter de Jezero, al norte del ecuador marciano y formado por el impacto de un superbólido. La presencia de ríos que atravesaron la pared del cráter lo habrían convertido en un lago, según consideran los científicos, y un tiempo después, aún no precisado, se registraron elementos de vulcanismo.



Una de las investigaciones en las que ha trabajado Madariaga estudió la alteración por el agua de las rocas. En ellas "hemos encontrado, por sorpresa", sales cuya presencia en entornos ígneos solo se pueden hallar porque "en algún momento estuvieron en contacto con el agua, no se pueden producir de otro modo".

El científico comenta que, "en este momento, este tipo de rocas y lo que contienen en su interior son unos buenísimos candidatos para albergar materia orgánica que pueda ser indicador de que hubo vida", pero son unos análisis que no puede hacer Perseverance.Los descubrimientos del rover, que está ahora en la base del cráter a unos dos kilómetros del antiguo delta, pueden dar también pruebas para establecer una cronología de su historia geológica y los investigadores han visto cosas que no esperaban.En su composición, la base de Jezero es diferente a lo encontrado en otras zonas adyacentes y "esa es una de las grandes preguntas que hay que resolver, qué se produjo para que haya esas diferencias".El primer "gran fenómeno no esperado" es que no se han encontrado rocas sedimentarias, en contra de "la gran hipótesis de partida" porque fue un lago, por el contrario, lo hallado son rocas ígneas, indica Madariaga.Gracias al instrumento Meda, un analizador de la dinámica ambiental a bordo de Perseverance y liderado por el español Centro de Astrobiología, se ha visto que allí existen vientos más fuertes que en otras zonas y remolinos, "no sabíamos de ellos hasta que no hemos llegado".Los signos de erosión de esas rocas ígneas muestran que han estado "muchísimo tiempo expuestas a ambientes exteriores" y solo se podrá precisar la edad cuando se examinen en la Tierra, pero se sabe que son posteriores a cuando se formó el cráter, unos 2 mil 000 millones de años.

Las rocas volcánicas, explica Madariaga, tienen tres componentes minerales básicamente: olivinos, piroxenos y feldespatos. La diferente relación entre ellos y la naturaleza química de cada uno está en función de las características del magma inicial, indica EFE.En las rocas estudiadas, las que proceden de la parte más alta de la base del cráter tienen una cantidad de olivino casi despreciable y podrían haberse formado bajo tierra y enfriado lentamente, a diferencia de las encontradas más abajo.Madariaga destaca que estos instrumentos "están demostrando que son claves, porque han dado resultados que están condicionado lo que ahora sabemos y las nuevas hipótesis que estamos formulando".