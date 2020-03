Perfect Blue llega a Netflix

Hoy llega Perfect Blue al catalogo de Netflix España, película que se estrenó el 28 de febrero de 1998, la cual fue dirigida por el difunto director Satoshi Kon y la animación estuvo a manos del estudio Madhouse.

Dos décadas después de su estreno, pocos han llevado el thriller psicológico a los extremos de locura de #PerfectBlue de Satoshi Kon, sólo comparable a maestros de la altura de De Palma o Argento. Imprescindible en la historia del anime. En @Filmin.

Ficha: https://t.co/TW7cBtGScq pic.twitter.com/P5GmuVHMmO — Qué Veo En (@QuVeoEn1) August 24, 2019

La película obtuvo grandes reconocimientos y elogios por parte de la crítica, posicionando al largometraje como una obra maestra de la animación, siendo elegida como una de las mejores películas de anime.

Basada en la novela de Sadayuki Murai, Perfect Blue ganó el premio a mejor película de animación en el Festival Internacional de Cine Fantasia, en el B-Movie Film Festival y en el Fantasporto.

Como curiosidad, el director estadounidense Darren Aronofsky quedó tan prendando del filme se hizo con los derechos y en su trabajo Requiem por un Sueño (2000) incluyó una escena calcada a la que se puede ver en Perfect Blue. Nos referimos al momento en que la protagonista, Mima, se encuentra en la bañera reflexionando sobre todo lo que le está sucediendo.

La famosa Mima Kirigoe interpreta un polémico papel que podría dañar su imagen de estrella del pop. Eso si sus fans o su creciente paranoia no acaban con ella primero.

Sinopsis

Tras un tiempo siendo parte del grupo de idols CHAM!, Mima Kirigoe toma la decisión de dejar la música y convertirse en una actriz de renombre. Esto le lleva a participar en una conocida serie de televisión para adultos de corte policíaco, algo que a los fans de la chica parece no gustar demasiado. Cierto día, descubre en internet un blog a su nombre en el que alguien se hace pasar por ella y donde se cuenta todo tipo de intimidades. Por si esto no fuera poco para Mima, un acosador comienza a hacer de la suyas mientras ella ya no sabe distinguir la realidad de la ficción.