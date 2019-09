Películas y juegos de Lego llegarán a PS4 y Xbox One

Es un poco sorprendente que no hayamos visto a muchos editores y estudios empaquetando películas con sus juegos. Warner Bros., por su parte, va por ese camino con una serie de propiedades de Lego.

Empareja The Lego Movie 2: The Second Part y The Lego Ninjago Movie con sus juegos acompañantes, y The Lego Batman Movie con Lego DC Super-Villains. Estos paquetes dobles de Lego estarán disponibles en el Reino Unido el 18 de octubre por £ 29.99 ( equivalente a 700 pesos mexicanos) cada uno. Las películas estarán disponibles en Blu-ray, y los paquetes vendrán en versiones de PS4 y Xbox One.

Quizás veamos a otros editores y estudios adoptar un enfoque similar. Por ejemplo, un paquete del fabuloso juego Spider-Man PS4 del año pasado de Insomniac, propiedad de Sony, con Spider-Man: Far From Home probablemente haría gangbusters, suponiendo, por supuesto, que Sony pudiera hacerlo después de su desordenado Spider- Hombre divorciado de Marvel.

La noticia del paquete llega la misma semana en que Warner Bros. anunció Lego Star Wars Battles, un próximo luchador multijugador móvil. Se estrenará en Android e iOS el próximo año. Con información de Engadget.