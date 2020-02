Película de Call of Duty entra en una pausa

La franquicia de Callo of Duty ha sido un éxito tras su última entrega ‘Call of Duty: Modern Warfare, actualmente esta por dar inicio su segunda temporada por lo que Activision Blizzard no considera una prioridad su adaptación cinematográfica, la cual esta siendo dirigida por Stefano Sollima.

Sollima esta a cargo del proyecto desde 2018 pero el proyecto no es considerado una “prioridad de negocio” para Activision Blizzard, lo que ha llevado a tomar una pausa en su producción, aunque no significa que nunca llegue a ver la luz, pero tampoco es claro cuando volverán a cambiar las cosas.

Scott Silver podría ser el guionista de este filme bélico, quien ha sido guionista de películas aclamadas por la crítica como 8 Millas, The Fighter o la reciente y exitosa Joker.

Este proyecto continua siendo un secreto de Activision ya que no ha lanzado ningún comunicado oficial, siendo el director quien ha comentado de este proyecto, l

Call of Duty Modern Warfare funciona para los estándares de ventas de Activision, ahora con su segunda temporada con un pase de Batalla ya disponible y con un modo battle royale que esta por venir. Disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One.