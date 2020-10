PayPal dice que no cobrará la tarifa de inactividad a usuarios de México

Tras anunciarse que PayPal cobrará una tarifa a las cuentas inactivas, algunos usuarios entraron en pánico. Un cambio en las normas de uso de la plataforma anunciado el 2 de octubre dejó ver que las cuentas que no iniciaron sesión en el último año pagarían una cuota adicional.

Afortunadamente esto no aplicará para México. PayPal confirmó a Hipertextual que la comisión por inactividad no se aplicará a los usuarios mexicanos. Estas son buenas noticias ya que las personas con cuentas personales o de negocios no tendrán que preocuparse de iniciar sesión.

Las nuevas políticas entrarán en vigor a partir del 16 de diciembre de este año. En España solo las cuentas personales se salvarán del cargo por inactividad. Las cuentas Business si se apegarán a la nueva normativa en donde se aplicará un recargo de hasta 12 euros a cuentas que no hayan iniciado sesión durante los últimos 12 meses.

Esta medida molestó a más de uno, puesto que hay personas que tienen pagos automatizados y no inician sesión en la plataforma. La solución a esto será simplemente recordar que debes firmarte en la web de PayPal o en tu dispositivo móvil para que el contador de inactividad vuelva a cero, indica Hipertextual.

La tarifa de inactividad de PayPal se aplicará en España, aunque no a todos

La Tarifa de inactividad se encuentra en las condiciones de uso de PayPal, actualizadas el pasado 2 de octubre.

'Otras condiciones legales – Nuestros derechos – Tarifa de inactividad

Se va a establecer una tarifa de inactividad para las cuentas que hayan estado inactivas durante al menos 12 meses consecutivos.

Si su cuenta PayPal está inactiva durante al menos 12 meses consecutivos, es posible que le cobremos una tarifa de inactividad anual. La inactividad implica que no ha iniciado sesión en su cuenta PayPal ni la ha utilizado para enviar, recibir o retirar dinero'.

PayPal es uno de los servicios más utilizados en México. Recientemente anunció una integración con Mercado Libre para convertirse en una opción de pago para aquellos que realizan compras en el marketplace de MercadoLibre en México.

Si eres de aquellos que tiene una cuenta de PayPal pero no la utiliza o de plano olvidaste el año en que la abriste, no estaría de más cerrarla. Pese a que no se cobrará la comisión por inactividad a cuentas personales en México y España, si tienes una cuenta olvidada y no planeas usarla en el futuro inmediato, bien vale la pena cerrarla de forma permanente.