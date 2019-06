Pasos para crear tus propios stickers en WhatsApp

¿Cómo hacer tus propios stickers para WhatsApp?

Para hacer esto hay varias opciones; aunque en esta ocasión hablaremos de la más sencilla y con mejores resultados para principiantes. Necesitarás instalar dos aplicaicones extra: Background Eraser y Personal Stickers. Una vez teniendo ambas instaladas, así vas a proceder:

1. Abre Background Eraser y añade para editar la imagen o foto que quieres hacer sticker

2. Ya en la pantalla de edición encontrarás herramientas diferentes para recortar la imagen. Selecciona solo la parte que quieres que aparezcan en la pegatina y elimina el resto

3. Ahora tendrás tu sticker ya sin fondo y listo para añadirlo a WhatsApp.

4. En la última pantalla luego de guardarlo oprimiendo "Done > Save", selecciona la opción "Use as WhatsApp Sticker"

5. La app te mandará directamente a "Personal Sticker". Aquí selecciona "Create your new sticker pack"

6. Para añadir este paquete al mensajero deberá tener al menos tres stickers, aunque la app genera dos "fantasmas" para que puedas poner solo uno. Si quieres los tres espacios puedes editarlos

7. Selecciona "Add sticker" y se abrirá tu galería donde la imagen editada ya debe estar guardada

8. Pincha en "Load" y listo, abre el mensajero y el paquete ya estará guardado y listo para usarse

9. Si quieres añadir más stickers a ese paquete, repite los pasos desde la edición de la imagen pero no crees un paquete nuevo, sólo edita el anterior

Así de sencillo podrás modificar tus propias imágenes para volverlas un sticker y compartirlos con tu contactos, según información de Fayer Wayer.