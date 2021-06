Parásito raro similar al cáncer está surgiendo en EU

Una enfermedad parasitaria similar al cáncer causada por ciertas tenias se ha infiltrado en Estados Unidos, advierten investigadores de Canadá. Su revisión reciente muestra que los casos de la enfermedad aún muy rara han comenzado a aumentar en la provincia de Alberta y en otros lugares durante los últimos años, tanto en humanos como en animales.

También presentan evidencia de que estos parásitos probablemente fueron traídos por perros de Europa y ahora definitivamente han establecido un nuevo hogar aquí.

La enfermedad se llama equinococosis alveolar (EA) y es causada por la infección de la tenia Echinococcus multilocularis. Estos gusanos pueden infectar a varias especies de mamíferos, pero sus huéspedes definitivos (huéspedes para su etapa de vida adulta y reproductiva) son los caninos salvajes y los perros domésticos, indica Gizmodo.

Las personas generalmente se infectan a través de la ingestión de huevos microscópicos al comer alimentos contaminados o al manipular otros animales infectados, y luego nos convertimos en un callejón sin salida para la tenia.

Desafortunadamente, sus huevos todavía nos causan problemas, ya que pueden penetrar en nuestros órganos, generalmente el hígado, y convertirse en crecimientos parasitarios autosostenidos, convirtiéndose en una especie de tumor externo.

Pueden pasar años de infección para que aparezcan los síntomas de EA, que a menudo imitan el cáncer de hígado e incluyen dolor en la parte superior del abdomen, debilidad general y pérdida de peso. Sin tratamiento, generalmente la extirpación quirúrgica de los crecimientos y / o un ciclo de por vida de medicamentos antiparasitarios, el EA eventualmente es fatal.

La EA humana es rara pero endémica en partes de Europa y Asia, pero casi nunca se había visto en América del Norte hasta hace poco. Antes de la década de 2010, hubo un total de dos víctimas claramente documentadas en el continente: un caso de Manitoba, Canadá en 1928, y un segundo de Minnesota en 1977.

Otra investigación ha sugerido que estos gusanos pueden haber vivido en las partes noroccidentales de el continente desde hace un tiempo, ocasionalmente enfermando a los pueblos indígenas que se encontraban con ellos, pero nunca en grandes cantidades. Ahora, investigadores de la Universidad de Alberta y otros lugares dicen que la situación ha empeorado.

En una revisión de casos publicada en marzo en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, los científicos dicen que han documentado 17 casos de EA en humanos solo en Alberta entre 2013 y 2020. Todos los casos fueron tratados con medicamentos antiparasitarios, que se utiliza cuando la cirugía por sí sola no puede eliminar los crecimientos de forma segura.

Desafortunadamente, una persona murió luego de complicaciones de la cirugía. La mayoría de estas víctimas tenían perros, y los científicos apuntan a otras investigaciones que muestran que los casos de EA en la vida silvestre (a menudo en coyotes) también han aumentado en el área durante el mismo período de tiempo.

Estos casos más nuevos, basados en un análisis genético de las tenias que se encuentran en los pacientes, parecen remontarse a una cepa que probablemente tomó un paseo de perros originalmente infectados en Europa, una cepa que parece más capaz de propagarse y causar enfermedades en humanos y animales que cualquier población previamente existente en el área.

“Es inequívocamente nuevo como enfermedad humana en el hemisferio occidental. La explicación claramente parece ser la introducción de la cepa europea más virulenta del parásito en nuestra ecología de vida silvestre”, dijo a Gizmodo en un correo electrónico el autor principal Stan Houston, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Alberta. “Por qué es más evidente en Alberta, con mucho, en este momento, es algo especulativo. Creo que lo más probable es que exista una combinación de factores de dónde se introdujo el parásito por primera vez y / o una ecología de vida silvestre favorable”.

Aunque Alberta parece ser el punto de acceso actual para estos gusanos, Houston también ha escuchado de otros investigadores sobre sus casos de AE descubiertos recientemente, incluidos dos casos humanos en los EE. UU. y ciertamente le preocupa que los gusanos puedan extenderse más a través de Estados Unidos. “Por supuesto que podría, y de hecho, lo que sabemos hasta ahora sugiere que el parásito ha tenido un éxito notable, logrando una prevalencia considerablemente mayor en los coyotes de Alberta que en su reservorio natural, el zorro rojo en Europa”, dijo.

Afortunadamente, la EA humana sigue siendo una enfermedad relativamente rara, con un estimado de 18.000 casos al año, principalmente en China. Y dado que finalmente mata a sus víctimas si no se trata, Houston no sospecha que haya muchos más casos ocultos de los que los científicos han encontrado hasta ahora.

Una buena higiene simple, como lavarse las manos después de manipular a tu perro, especialmente si vives en un área más rural donde viven los coyotes, y lavar los alimentos cultivados localmente en áreas ricas en coyotes, puede reducir aún más el riesgo de infección.

Por poco común que sea, la incidencia de EA parece estar aumentando también en algunas partes de Europa, posiblemente debido a los efectos que el cambio climático y la urbanización han tenido en los animales hospedadores de los gusanos.

Y la falta de síntomas en la infección inicial también puede retrasar el diagnóstico hasta el punto en que la cirugía ya no es una opción (en ocho de los 17 casos encontrados en Alberta, los crecimientos se encontraron por accidente durante otras pruebas). Así que Houston y otros investigadores planean vigilar estas tenias. Ahora mismo están llevando a cabo un estudio de pacientes en Alberta a los que se les realizó una biopsia de hígado pero aparentemente no tenían cáncer, para ver si alguno de ellos pudo haber tenido EA en su lugar.